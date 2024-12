Coppia morta in casa a Cagliari per avvelenamento, la svolta: arrestato il figlio minore per duplice omicidio

Gli inquirenti avevano escluso l'incidente per ingestione di funghi tossici e nell'appartamento non c'era segno di intrusione: il fermo dopo un lungo interrogatorio

È stato posto in stato di fermo per duplice omicidio dalla serata di lunedì 30 dicembre, dopo un interrogatorio durato oltre 6 ore, Claudio Gulisano, il figlio 44enne della coppia trovata morta in casa a Cagliari lo scorso 5 dicembre. Sul corpo dei coniugi Luigi Gulisano e Marisa Dessì, di 79 e 82 anni, non sono state trovate ferite apparenti, né segni di effrazione nell’appartamento di via Ghibli nel quartiere del Sole. In un primo momento gli investigatori avevano pensato a un avvelenamento accidentale per ingestione di funghi tossici. Entrambi avevano lesioni agli organi interni, dalla casa non era sparito nessun oggetto prezioso. A chiamare i soccorsi è stato proprio l’uomo che per gli inquirenti è responsabile di aver deliberatamente avvelenato i propri genitori. Nella notte anche il fratello più grande è stato ascoltato dagli investigatori, ma non risulta iscritto nel registro degli indagati. Le circostanze del ritrovamento, oltre all’esclusione dell’avvelenamento da funghi resa possibile dall’autopsia, ha portato i carabinieri, coordinati dalla pm Rossana Allieri, a concentrare le proprie attenzioni in ambito familiare. Il 44enne avrebbe fornito risposte contraddittorie durante l’interrogatorio e la magistrata ha disposto il fermo immediato. L’uomo è stato già trasferito nel carcere a Uta in attesa del provvedimento del giudice per le indagini preliminari.

Foto di repertorio: Ansa