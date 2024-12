Vezzano Ligure, un uomo di 64 anni viene trovato morto in un bosco dopo un litigio con la moglie: si indaga per omicidio

La vittima è Enrico Albero, che di lavoro faceva l'idraulico. Il suo cadavere è stato trovato a torso nudo e coperto di ferite e lividi

Un uomo di 64 anni è stato trovato morto nella mattinata di venerdì 20 dicembre a Vezzano Ligure, in provincia della Spezia. Si tratta di Enrico Albero, che di lavoro faceva l’idraulico. Il suo cadavere è stato trovato in un sentiero secondario in mezzo al bosco. Secondo quanto riporta Rai News, l’uomo avrebbe avuto un acceso diverbio con la moglie la sera prima del giorno in cui è stato ritrovato senza vita. Al termine della litigata, Albero sarebbe uscito di casa e si sarebbe messo alla guida verso Vezzano. L’uomo non aveva con sé il proprio telefono, che avrebbe rotto durante il diverbio con la moglie, ma uno smartwatch.

Il ritrovamento del cadavere

Ciò che più ha insospettito gli investigatori è lo stato in cui versava il cadavere dell’uomo. Il corpo di Albero è stato trovato infatti a torso nudo sopra una grata metallica affianco al sentiero. Sul volto e su diverse parti del corpo l’uomo presentava ferite e lividi. A pochi metri da lui, le scarpe e la maglia sporca di sangue. L’auto con cui il 64enne avrebbe raggiunto Vezzano è stata trovata parcheggiata vicino alla strada provinciale, con le chiavi ancora inserite nel cruscotto.

L’indagine contro ignoti per omicidio

Tutti questi elementi hanno spinto la pm Alessandra Conforti ad aprire un fascicolo di indagine contro ignoti. Il reato ipotizzato: omicidio. La procura ha disposto l’acquisizione dei tabulati telefonici del cellulare di Albero. Martedì 24 dicembre, vigilia di Natale, verrà effettuata l’autopsia, che potrebbe iniziare a chiarire alcuni dei dubbi che aleggiano nelle teste degli investigatori.