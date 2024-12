Firenze, 17enne ucciso a Campi Bisenzio: «Almeno cinque coltellate»

Il corpo è stato trovato alle 5.30 di domenica mattina in via Tintori, in una zona con diversi locali notturni

Un ragazzo di 17 anni è stato trovato senza vita in via Tintori, a Campi Bisenzio a Firenze, intorno alle 5.30 di mattina di domenica 29 dicembre. I soccorritori, arrivati con un’ambulanza della Misericordia di Campi e e con la Pubblica Assistenza di Signa, non hanno potuto fare nulla per l’adolescente, che era già morto. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore del giovane, nato in Italia e residente a Certaldo con origini marocchine. La zona del ritrovamento è quella vicino a un centro commerciale, ma anche a diversi locali notturni. Una prima ipotesi è che il giovane abbia avuto una violenta lite all’esterno di uno di questi, che è poi degenerato in una aggressione mortale. Sul corpo del giovane, scrive La Nazione, sono stati rinvenute almeno cinque coltellate.