Monza, viola i domiciliari e accoltella l’ex fidanzata 24enne: era stato arrestato per stalking

L'uomo è stato fermato dalle autorità dopo aver tentato la fuga: nel 2023 avrebbe già aggredito la donna con l'acido

Una ragazza di 24 anni è stata accoltellata alla schiena fuori da un supermercato a Giussano, in provincia di Monza. Le autorità hanno fermato l’ex fidanzato 26enne, Said Cherrah. L’uomo, di origine marocchina ma residente a Broni (Pavia), si trovava ai domiciliari e, violando il dispositivo che gli impone di non allontanarsi dai luoghi stabiliti dal giudice, ha raggiunto la 24enne al supermercato, dopo pranzo. A quel punto, secondo le prime ricostruzioni delle autorità, l’avrebbe accoltellata e poi sarebbe fuggito. Nel frattempo, la ragazza si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza, ma non è in pericolo di vita e ha già reso alcune dichiarazioni utili per le indagini. Il 26enne, infatti, risulta non essere nuovo ad atti violenti nei confronti della ragazza.

Nel 2023 le aveva gettato l’acido addosso

Stando a quanto si apprende, Cherrah aveva già aggredito la 24enne il 21 ottobre 2023 gettandole addosso dell’acido muriatico in una zona industriale di Erba, in provincia di Como. E nell’agosto precedente lei lo aveva già denunciato per stalking dopo averle distrutto l’auto. L’uomo era stato così sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari. Oggi, 9 dicembre, ha deciso di violare la misura cautelare per raggiungere l’ex fidanzata 24enne e aggredirla ancora una volta. L’Ansa riferisce che la vittima ha una prognosi di almeno venti giorni e si trova nel reparto di chirurgia d’urgenza del San Gerardo di Monza.