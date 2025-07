Taylor Mega e gli orecchini da 53 mila euro: indagata per estorsione e diffamazione

Avrebbe assoldato un uomo per convincere l'ex fidanzato a non chiedere la restituzione del regalo

Elisia Todesco alias Taylor Mega è indagata per estorsione e diffamazione. La vittima sarebbe l’ex fidanzato Simone Berlini, 38 anni, residente a Londra. La modella e influencer ha ricevuto un avviso di conclusione indagini dal pubblico ministero di Milano Maurizio Ascione. L’accusa più pesante riguarda un paio di orecchini di marca Bulgari e del valore di 53 mila euro. Secondo il pm Taylor Mega avrebbe assoldato Francesco D’Urzo per convincere l’ex a non chiedere indietro il regalo. Lui, indagato come esecutore materiale del piano, è andato dalla vittima e gli ha detto di far parte di una famiglia della ‘ndrangheta calabrese.

Gli orecchini e il fidanzato

Costringendolo così a non richiedere ulteriormente la restituzione, sostiene il capo d’accusa. Todesco dovrà rispondere anche di diffamazione. Perché ha rivolto una serie di frasi a Berlini su Instagram prima di andarlo a trovare. La stessa accusa il pm l’ha sollevata nei confronti di Alessandro Rosica, 37 anni. L’accusa di diffamazione nei confronti di Todesco riguarda invece alcune storie da lei postate su Instagram. Taylor Mega in una storia pubblicata ieri su Instagram si è ritratta mentre ballava sotto la scritta: «Quando sta per scoppiarti una bomba addosso, ma la playlist droppa quest’altra bomba». Secondo la difesa era l’influencer a sentirsi minacciata dall’ex.