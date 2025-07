Malore in palestra, la 22enne Martina Gillio muore davanti al fidanzato: «Non c’era aria condizionata». Il mal di testa prima di accasciarsi

E' accaduto a Poirino, nel Torinese. La giovane è morta 24 ore dopo all'ospedale Le Molinette: «Andava lì quattro volte a settimana»

Aveva avvertito un forte mal di testa, poi l’arresto cardiaco nella palestra dove da anni andava ad allenarsi in sala pesi. La 22enne Martina Gillio è crollata nella Gym Studio di Poirino, in provincia di Torino, davanti agli occhi del fidanzato. Dopo 24 ore di agonia, la giovane è morta all’ospedale Le Molinette di Torino. «Siamo sconvolti, aveva iniziato qui da piccola frequentando i corsi di danza», è il ricordo del trainer Giuseppe Altavilla. L’ipotesi più accreditata al momento è che la ragazza sia stata colta da un improvviso malore a causa del caldo: in quelle sale infatti non era presente aria condizionata.

La morte improvvisa e i tentativi di soccorso

Sarebbe stato proprio il fidanzato, dopo averla vista accasciarsi a terra, a chiamare i soccorsi. Il 118 è intervenuto immediatamente, utilizzando prima il defibrillatore che la palestra aveva messo a disposizione e poi disponendo il trasferimento in elisoccorso della giovane verso l’ospedale Le Molinette. Per lei, però, non c’è stato nulla da fare. La procura ha aperto un’inchiesta per tentare di accertare le cause del decesso. La palestra nel frattempo ha comunicato che resterà momentaneamente chiusa perché «provati da ciò che è successo alla nostra Martina». Il sindaco Nicholas Padalino ha proclamato cinque giorni di lutto cittadino.

Chi era Martina Gillio

Ventidue anni, studentessa di Economia all’Università di Torino, frequentava quegli ambienti almeno quattro volte a settimana. Aveva iniziato nella Gym Studio da piccola, per la danza, poi i suoi interessi si erano spostati nella sala pesi. Lì, dove è stata colta da un arresto cardiaco martedì 1 luglio. «Abbiamo pensato che fosse un calo di zuccheri», ha raccontato il trainer Giuseppe Altavilla. «La mia Martina è diventata una nuova stella in cielo», ha scritto la madre Anna.