Caldo torrido a Genova, anziano muore per scompenso cardiaco. L’ospedale: «Solo oggi nove accessi per alte temperature»

L'anziano era arrivato in ospedale in condizioni critiche, con un quadro clinico aggravato dalla disidratazione e dalla presenza di patologie pregresse

Le alte temperature degli ultimi giorni stanno mettendo a dura prova le fasce più fragili della popolazione. Oggi, a Genova, un uomo di 85 anni è deceduto presso il Pronto Soccorso del Policlinico San Martino a causa di uno scompenso cardiaco. L’anziano era arrivato in ospedale in condizioni critiche, con un quadro clinico aggravato dalla disidratazione e dalla presenza di patologie pregresse. A comunicarlo è stato lo stesso Policlinico genovese, che ha reso noto anche un preoccupante aumento degli accessi al Pronto Soccorso legati agli effetti del caldo. Solo oggi sono stati registrati nove accessi per disidratazione e altre problematiche connesse alle elevate temperature, tutti riguardanti persone anziane, considerate fragili.

Il Policlinico San Martino rinnova l’invito a prestare la massima attenzione, soprattutto nella gestione degli anziani durante le ondate di calore. È fondamentale mantenere un’adeguata idratazione, evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde e monitorare eventuali sintomi di affaticamento o malessere. Le autorità sanitarie locali seguono con attenzione l’evolversi della situazione, in vista di un’estate che si preannuncia ancora lunga e difficile, e raccomandano a familiari e caregiver di vigilare con particolare cura sulle condizioni di salute dei propri cari più anziani.