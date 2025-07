Glovo e il bonus per i rider che consegnano al sole, con 40 gradi. La Cgil: «Nessun compenso può giustificare l’esposizione al rischio estremo»

La multinazionale delle consegne a domicilio ha comunicato ai dipendenti che per le consegne effettuate a luglio e agosto sarà riconosciuto un bonus del 2%, 4% e 8% in base alla temperatura

E mentre ministero del Lavoro e sindacati si accordano per tutelare i lavoratori impegnati sotto il caldo estremo che sta attraversando l’Italia, Glovo, l’azienda leader nel settore del delivery, introduce un bonus per i rider che effettueranno consegne tra luglio e agosto. A darne notizia è la Nidil Cgil, il sindacato che tutela i diritti dei lavoratori atipici. Ai rider registrati sulla piattaforma è arrivata una comunicazione che li informa del contributo economico riconosciuto, ma, fanno sapere dal sindacato, dietro questa apparente premura verso i propri dipendenti si cela un «messaggio implicito» e cioè il rischio «di trasformare un pericolo per la salute in un incentivo economico». La Nidil Cgil aggiunge: «Abbiamo chiesto all’azienda di correggere immediatamente la comunicazione, chiarendo che in caso di ondate di calore con livello “alto”, l’attività deve essere sospesa».

Bonus in base alla temperatura

Nel messaggio inoltrato dalla piattaforma si legge: «L’aumento delle temperature in diverse zone d’Italia ci impone di prestare particolare attenzione a chi lavora all’aperto. La tua sicurezza è la nostra priorità. Sappiamo che l’emergenza calore in corso possa comportare costi imprevisti per proteggerti. Per questo motivo, se effettuerai consegne con Glovo nei mesi di luglio e agosto, avrai diritto a un contributo economico per l’acquisto di crema solare, sali minerali e acqua». La piattaforma quantifica nel dettaglio la maggiorazione riconosciuta a seconda della temperatura registrata nella città in cui si effettuano le consegne: per temperature comprese tra 32°C e 36°C bonus del 2%, per temperature tra 36°C e 40°C bonus del 4% e per temperature superiori ai 40°C bonus dell’8%. Ma se nella prima parte della comunicazione si faceva riferimento alle possibili spese impreviste dovute al solleone, i rider dovranno attendere settembre per potersi dotare di creme solari e sali minerali: le maggiorazioni saranno infatti corrisposte solo a partire dal 21 di settembre per tutte le consegne effettuate tra l’uno luglio e il 31 agosto.