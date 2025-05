Si rifiuta di fare 50 chilometri per consegnare un hamburger, punito rider di Portogruaro. Scoppia la protesta: «Basta ricatti»

L'episodio in provincia di Venezia dove alcuni rider hanno deciso di scioperare in segno di solidarietà. Il lavoratore doveva consegnare un panino di Burger King per 3,20 euro lordi

Una pedalata di cinquanta chilometri per consegnare un panino, sotto la pioggia e per un compenso lordo di 3.20 euro. È questo l’episodio che ha fatto scattare la protesta di alcuni rider di Deliveroo a Portogruaro, in provincia di Venezia. Al fattorino era stato chiesto dalla nota compagnia di consegnare un ordine effettuato da Buger King del centro commerciale Adriatico 2 fino a una località lontana 25 chilometri e per una paga di soli 3,20 euro lordi. La distanza, ovviamente, avrebbe comportato un tragitto di andata e ritorno di 50 chilometri complessivi. Secondo quanto raccontano i colleghi al Corriere della Sera, il rider avrebbe subito una sorta di sanzione per essersi opposto alla richiesta, con la disattivazione del palmare, strumento indispensabile per ricevere e gestire gli ordini.

Lo sciopero spontaneo dei colleghi

Una misura punitiva che ha innescato la solidarietà di altri lavoratori, sfociata in uno sciopero spontaneo. «Siamo stanchi di questo ricatto – denuncia Massimo Bastia, uno dei rider coinvolti nella protesta –. Già a novembre avevamo avuto problemi simili, legati agli stipendi e alla disattivazione dei palmari. Ora si è superato il limite. Non consegneremo più per Burger King finché il responsabile del punto vendita non ci chiederà scusa pubblicamente». I rider, sempre più visibili nelle strade cittadine ma ancora invisibili dal punto di vista dei diritti, denunciano da tempo compensi bassissimi, ritmi di lavoro insostenibili e assenza di tutele. Il settore del food delivery, cresciuto in modo esponenziale durante la pandemia, ha moltiplicato le richieste – sottolineano i sindacati – ma non ha garantito migliori condizioni ai lavoratori.

Foto copertina: ANSA / TINO ROMANO | I rider si sono ritrovati di fronte al comune per dare assistenza ai colleghi e stare insieme, 12 dicembre 2019