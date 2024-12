Urla e bestemmia nella notte mentre gioca online: 60enne esasperata accoltella la madre del vicino

La donna è stata denunciata a Torino per aggressione dopo aver ferito la vicina a un braccio: il vero obiettivo però era il figlio, 30enne e disoccupato

Urlava e bestemmiava nel cuore della notte un trentenne italiano che ha rischiato di essere vittima di un accoltellamento per mano di una sua vicina di casa. Nella notte tra martedì e mercoledì la donna, di 60 anni ha deciso di farsi giustizia da sola contro l’uomo che nelle ore notturne giocava online in chiamata con altri utenti. Esasperata dalle urla e gli schiamazzi che la privavano del sonno, la donna si è diretta verso il chiassoso appartamento con in mano un coltello da cucina. Ha suonato il campanello ma ad aprirle non è stato il giovane, bensì sua madre, che la vicina di casa ha accoltellato comunque.

La denuncia alla vicina

È questa la ricostruzione della polizia di quanto successo nella notte tra il 17 e il 18 dicembre in un condominio nella periferia di Torino, in zona Lucento. La donna ha riportato una ferita lieve all’avambraccio e non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Madonna di Campagna. In seguito all’intervento a vicina di casa è stata denunciata per l’aggressione che se non avesse colpito la madre, sarebbe stata rivolta al trentenne disoccupato che una volta accesa la PlayStation non sembra curarsi molto della quiete altrui.

