Meloni chiama Mattarella dopo il discorso di fine anno: «Bene il richiamo al patriottismo». Salvini: «La pace? La porterà Trump»

Il messaggio di fine 2024 del capo dello Stato letto dalla lente politica della premier e del suo vice

Giorgia Meloni ha avuto «un cordiale colloquio telefonico» con Sergio Mattarella dopo il discorso di fine anno del capo dello Stato. Nella telefonata, riferisce Palazzo Chigi, la premier ha manifestato apprezzamento per le parole del presidente della Repubblica. In particolare, riferisce la presidenza del Consiglio, Meloni «ha apprezzato il richiamo del presidente al valore fondante del patriottismo, come motore dell’azione quotidiana e sentimento vivo che muove l’impegno di quanti sono al servizio della cosa pubblica e della comunità nazionale».

Il disagio giovanile e l’economia

Nel colloquio con Mattarella, Giorgia Meloni ha anche espresso «piena condivisione sulla necessità di affrontare il crescente disagio che attraversa le giovani generazioni, proponendo risposte concrete ed efficaci». E, riferisce la nota di Palazzo Chigi, ha apprezzato «il richiamo ai positivi segnali macroeconomici, in particolare sull’export e sull’occupazione, con il contestuale impegno ad intensificare l’azione per ridurre le aree di precarietà e lavoro povero».

Salvini, la speranza per la pace e la fiducia in Trump

A commentare, a modo suo, il discorso di Mattarella è anche il vicepremier, nonché leader della Lega, Matteo Salvini. «Grazie al Presidente Mattarella che, oltre a sottolineare risultati incoraggianti per l’Italia come occupazione, export e turismo, auspica la fine dei troppi conflitti nel mondo». Il leader del Carroccio dice di condividere «calorosamente» questo appello alla pace. E in questo senso, precisa Salvini, «riponiamo grande fiducia nella nuova amministrazione americana targata Donald Trump».