Achille Lauro sulla collana di Tony Effe: «Conosco le regole, niente loghi sul palco»

Il cantautore romano non critica né il collega né la produzione Rai: «Dietro al palco succede tutto velocemente, magari c'è stato un fraintendimento»

Lo sfogo notturno di Tony Effe dopo la fine della sua esibizione all’Ariston non è passato inosservato, ha fatto il giro del web e ora rischia di tornare sul palco. Al trapper è stato impedito cantare con la collana d’oro Tiffany che aveva scelto per il suo outfit: troppo riconoscibile, non può essere inquadrata. E poco dopo ha annunciato ai microfoni di Rai Radio2 che non avrebbe accettato nuovamente un trattamento del genere. “Minacciando” il conduttore Carlo Conti che se gli fosse impedito di indossare i suoi gioielli si rifiuterebbe di esibirsi. Sulla vicenda ora si esprime anche Achille Lauro, tra i favoriti per la vittoria finale. «Conosco le regole della Rai e sono proibiti i loghi», prende le distanze il cantautore in gara con Incoscienti giovani, rimanendo però cauto, «ma lì dietro al palco succede tutto velocemente, magari la collana era innocua e c’è stato un fraintendimento. Io non ho loghi, ma se anche ci fossero, troveremmo il modo di occultarli».

