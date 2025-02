Sanremo 2025, i The Kolors portano un trend di TikTok sul palco: «Rossetto e Caffé» con Sal Da Vinci fa ballare l’Ariston – Il video

Da trend sui social al palco dell'Ariston: Sal Da Vinci ha accompagnato la band alla serata delle cover

I The Kolors hanno fatto ballare tutto il pubblico di Sanremo con il tormentone estivo, Rossetto e Caffè, scelto per la serata dei duetti e delle cover. Palco condiviso con l’autore del brano, Sal Da Vinci, pseudonimo di Salvatore Michael Sorrentino. Cantante italiano con cittadinanza statunitense, Da Vinci è diventato un vero e proprio trend su TikTok con la sua Rossetto e Caffè. Tuttavia, tra le radio e le emittenti televisive nazionali non ha raggiunto la stessa visibilità. Come da lui stesso raccontato in passato, «la mia canzone si è rivelata una hit su Spotify, ma nessuno mi invita. I miei agenti provano a propormi ai programmi tv, ma ricevono tutti no. E poche radio mi passano, peraltro non quelle dei grandi network». Fatta eccezione per il programma Mediaset Tù Sì Que Vales dove a settembre 2024 Sal Da Vinci ha cantato con Sabrina Ferilli.

