Renzi sul treno di nuovo in ritardo, l’idea su Carlo Conti al posto di Salvini: «Perché dopo Sanremo deve andarci lui al ministero»

Matteo Renzi si è ritrovato vittima dell’ennesima giornata di disagi per problemi alla circolazione dei treni. Da questa mattina 14 febbraio, un inconveniente tecnico a un treno vicino a Bologna ha provocato rallentamenti di almeno un’ora sulla linea dell’Alta Velocità Bologna-Firenze.Inevitabili a cascata i rallentamenti per tutti i treni che passano dal nodo emiliano. E non fanno eccezione quelli dell’Alta velocità, in ritardo dopo essere stati trasferiti sulla linea convenzionale. Tra i convogli ritardati c’è il Frecciarossa 9311 Torino-Napoli, a lungo fermo; poi ci sono i due treni direttamente coinvolti, cioè le Frecce 8508 Roma-Brescia e 9527 Milano-Salerno, in ritardo di un’ora.

La battuta di Renzi

In questa ennesima giornata di problemi e ritardi sui treni, il leader di Italia Viva è dovuto salire sul suo treno «come al solito in ritardo», scrive su X. E per ovviare all’emergenza ormai cronica, Renzi si è fatto venire un’idea per riportare un toscano a palazzo Chigi. Visto che «l’unico che rispetta i tempi al secondo in questo Paese ormai è solo Carlo Conti», ironizza sui social. A questo punto, non appena «finisce con Sanremo andrebbe messo al posto di Salvini».

Foto di copertina: l’allora sindaco di Firenze Matteo Renzi premia con il Fiorino d’Oro Carlo Conti (S) nel salone dei Cinquecento, a Palazzo Vecchio, Firenze, 24 giugno 2013. ANSA/MAURIZIO DEGL’INNOCENTI

