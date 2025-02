Sanremo 2025, l’annuncio a sorpresa di Carlo Conti: «Roberto Benigni sarà ospite stasera». Su palco per i duetti e le cover anche Mahmood e Geppi Cucciari

Oggi la serata dei duetti e delle cover, che farà da competizione a parte. Ieri ascolti leggermente in calo, grande successo tra i giovani

Il piccolo calo nello share registrato durante la terza serata del Festival di Sanremo non spaventa di certo il direttore artistico Carlo Conti. È qualcosa di fisiologico e, in ogni caso, si tratta di pochissimi punti percentuali. Ma soprattutto gli organizzatori della kermesse puntato tutto sulla serata delle cover e dei duetti, uno degli appuntamenti più attesi del Festival. Per l’occasione, accanto a Conti, sul palco dell’Ariston saliranno come co-conduttori l’ex due volte Leone d’Oro Mahmood e l’attrice Geppi Cucciari. Così come, super ospite annunciato all’ultimo dal conduttore, Roberto Benigni. Per l’ordine con cui si alterneranno gli artisti sul palco, come ieri, bisognerà attendere il pomeriggio.

Lo share dei giovani e la soddisfazione della Rai

La conferenza stampa, come il solito, inizia con lo sciorinamento di alcuni dati riguardo allo share. «Siamo ovviamente soddisfatti dei risultati raggiunto dal Festival», ha detto Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time della Rai. Ciannamea insiste ancora sulla porzione di telespettatori di età compresa tra 15 e 24 anni, fascia di età in cui lo share della kermesse ha raggiunto quota 82% di media nelle prime tre serate. «Ad oggi 11,8 milioni di telespettatori medi nelle prime tre serate sono pari a un +11,7% rispetto a un anno fa, cioè 1,1 milioni di ascoltatori in più», aggiunge il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai. In termini di share l’incremento realizzato rispetto all’ultimo Festival di Amadeus è pari +1,2%. Nella terza serata il picco di share è avvenuto in corrispondenza dell’esibizione dei Duran Duran e il picco di ascolto (16 milioni) in occasione della canzone di Massimo Ranieri. I più giovani invece si sono collegati in 1,3 milioni per la performance di Shablo con Gué Pequeno, Joshua e Tormento.

L’annuncio a sorpresa di Conti: «Roberto Benigni ospite, per me è un sogno»

Il grande annuncio è quello di Carlo Conti: «La serata di stasera inizierà con Roberto Benigni, che salirà sul palco e saluterà il pubblico. Mi ha detto che dovrà fare un annuncio. Per me averlo come ospite è un sogno». Poi il direttore artistico si scusa e si congeda «per andare a coordinare l’evento con Benigni». La sedia vuota lasciata da Carlo Conti viene riempita, con una trovata al limite dell’improvvisazione, da Settembre, fresco vincitore della competizione Nuove proposte. A prendere brevemente la parola è il Presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che si dice «felice e orgoglioso di poter ospitare nella sua Regione una manifestazione del genere. Faremo di tutto perché sia anche una forma di turismo, intelligente e culturale, anche per tutti i prossimi anni». Ha poi preannunciato il nuovo premio, “Liguria immersa in un mare di musica”, che consegnerà lui in persona stasera dal palco dell’Ariston.

La serata delle Cover, gli ospiti della finale e l’annuncio su Mahmood: «Farà una performance da Super Bowl»

Stasera sul palco si alterneranno 144 artisti tra cantanti in gara, ospiti e corpo di ballo. un unicum nella kermesse e in generale nelle manifestazioni canore italiane. L’ordine delle perfomance. Non è ancora stato stabilito l’ordine delle performance, ma sul palco – oltre a Benigni – salirà anche Paolo Kessisoglu con la figlia in un «momento per affrontare l’incomunicabilità tra genitori e figli». Sui co-conduttori invece l’anticipazione: «Mahmood si esibirà in una performance simile all’halftime show del Super Bowl». Per la serata finale sono invece attesi – oltre ai già annunciati Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan, Edoardo Bove e Gabry Ponte – anche Alberto Angela e Vanessa Scalera.

La presentazione di Mahmood e Geppi Cucciari

Ad accompagnare Carlo Conti nella conduzione della quarta serata saranno Mahmood e Geppi Cucciari. Quest’ultima, visibilmente emozionata, si è limitata ad accennare a una «grande felicità e parimenti ingombrante emozione». Più disinvolto, come si sentisse “a casa”, Mahmood che parla del suo primo Sanremo: «Mi ero iscritto da casa di mia mamma in Sardegna, senza avere nessun contratto con case discografiche. Quando ho vinto non ho dormito per una settimana». Sulla collega di co-conduzione: «Amo tanto Geppi. Sono davvero contento, non vedo l’ora di stasera. Davvero, bomba!». Ha poi ammesso che dovrà «fare uno show stasera». Riguardo a eventuali riti scaramantici, Geppi Cucciari ha raccontato: «Prima di prendere il microfono penso sempre a mia mamma, che vorrei tanto potesse vedermi su questo palco». Ha poi ammesso di essere stata molto negli ultimi giorni con Mahmood per «trovare un’armonia e una sintonia da mantenere anche sul palco». Poi si è interrotta: «Io le odio le conferenze stampa, ho sempre paura di creare aspettative che poi non riesco a rispettare».

La controversia sulla collana di Tony Effe

Al termine della terza serata, Tony Effe si è definito «incazzato nero» perché gli organizzatori lo avrebbero obbligato a togliersi la collana. La spiegazione è arrivata puntuale: «nel regolamento è previsto che nessun artista possa associare voce, nome, immagine e notorietà a marchi, loghi, ditte, servizi di terzi e in generale. Non solo deve essere assente ogni riferimento a marchi e segni distintivi: il discrimine è la riconoscibilità del prodotto».

