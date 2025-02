Sanremo 2025, Olly e Goran Bregovic cantano De André: il testo de «Il pescatore»

Nella quarta serata del Festival, quella delle cover e dei duetti, doppio omaggio al cantautore genovese scelto anche da Bresh

Nella quarta serata del Festival di Sanremo, quella attesissima delle cover e duetti, il genovese Olly, nome d’arte del 23enne Federico Olivieri, porta un classico del cantautorato italiano. Con Goran Bregovic, 74 anni, e la Wedding and Funeral Band, una delle rivelazioni di questa edizione canta Il pescatore (1968) di Fabrizio De André, che sarà “presente” all’Ariston anche nell’interpretazione dell’altro genovese in gara, Bresh, che duetta con Cristiano De André in Crêuza de mä.

Il testo de «Il pescatore» di Fabrizio De André

All’ombra dell’ultimo sole

S’era assopito un pescatore

E aveva un solco lungo il viso

Come una specie di sorriso

Venne alla spiaggia un assassino

Due occhi grandi da bambino

Due occhi enormi di paura

Eran gli specchi di un’avventura

E chiese al vecchio dammi il pane

Ho poco tempo e troppa fame

E chiese al vecchio dammi il vino

Ho sete e sono un assassino

Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno

Non si guardò neppure intorno

Ma versò il vino e spezzò il pane

Per chi diceva ho sete e ho fame

E fu il calore di un momento

Poi via di nuovo verso il vento

Davanti agli occhi ancora il sole

Dietro alle spalle un pescatore

Dietro alle spalle un pescatore

E la memoria è già dolore

È già il rimpianto d’un aprile

Giocato all’ombra di un cortile

Vennero in sella due gendarmi

Vennero in sella con le armi

Chiesero al vecchio se lì vicino

Fosse passato un assassino

Ma all’ombra dell’ultimo sole

S’era assopito il pescatore

E aveva un solco lungo il viso

Come una specie di sorriso

E aveva un solco lungo il viso

Come una specie di sorriso

Lo speciale Sanremo 2025

I testi delle canzoni

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE – Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie