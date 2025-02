Benigni come Renzi, l’appello a Carlo Conti: «Dovresti fare il ministro dei Trasporti»

Nel pomeriggio, il leader di Italia Viva aveva scritto su X la stessa affermazione

«Complimenti, tutti parlano del festival. Hai bloccato l’Italia. Dovresti fare il ministro dei Trasporti. Lo faresti in maniera straordinaria». Sono le parole di Roberto Benigni dopo aver aperto la quarta serata di Sanremo. Battuta riferita ai tantissimi scioperi degli ultimi mesi che hanno bloccato l’Italia e che hanno acceso la polemica politica a causa delle numerose precettazioni del vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Battuta che richiama quella lanciata sui social da Matteo Renzi oggi pomeriggio, 14 febbraio. «In treno. Come al solito in ritardo. L’unico che rispetta i tempi al secondo in questo Paese ormai è solo Carlo Conti. Appena finisce con Sanremo andrebbe messo al posto di Salvini», ha scritto il leader di Italia Viva. «Puntualissimo, nemmeno il festival della canzone svizzera», ha aggiunto Benigni.

