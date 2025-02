Sanremo, oggi finale con Marcuzzi e Cattelan. Ospiti Venditti e Alberto Angela. Conti su Fedez: «Ho fatto bene a rifiutare la sua prima proposta»

Il direttore artistico ha spiegato di voler stimolare il rapper ex marito di Chiara Feragni. Poi ha lasciato la sala stampa: «Devo fare la scaletta»

«Ci scusiamo con i nostri viaggiatori». È stata la battuta di Carlo Conti, ormai meme per la sua grande attinenza alla scaletta, con cui il conduttore si è giustificato per il circa 6 minuti di ritardo rispetto al programma causati dalla ripetizione di Creuza de Ma interpretata da Bresh e Cristiano De André. I due artisti si sono esibiti tre volte a causa di alcuni problemi tecnici, con rammarico del direttore artistico la cui puntualità è stata elogiata dal leader di Italia Viva Matteo Renzi e successivamente da Roberto Benigni in diretta dal palco dell’Ariston. «Complimenti, tutti parlano del festival. Hai bloccato l’Italia. Dovresti fare il ministro dei Trasporti. Lo faresti in maniera straordinaria», gli ha detto il comico ironizzando sui frequenti ritardi dei treni che si verificano da quando titolare del ministero è Matteo Salvini.

Il programma della finale di Sanremo

Tutto pronto per l’ultimo appuntamento dell’edizione 2025 del Festival Sanremo. Stasera, dopo il successo degli ascolti nella serata dei duetti e delle cover, ad accompagnare Carlo Conti sul palco saranno Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Nel corso della finale verrà consegnato il premio alla carriera ad Antonello Venditti, dopo quello conferito a Iva Zanicchi come artista donna con il maggior numero di festival vinti all’attivo. La finale prenderà il via subito dopo PrimaFestival, intorno alle 20.40, e si chiuderà intorno all’1.30/1.40 con il verdetto finale. All’inizio della serata sarà svelata la prima classifica generale, determinata dalla media di tutti i voti ottenuti nel corso delle prime tre serate. Successivamente i 29 artisti in gara si esibiranno e saranno votati da tutte e tre le componenti della giuria: televoto (34% di peso sul totale dei punti), giuria della sala stampa, tv e web (33%), giuria delle radio (33%).

Gli ospiti della finale di Sanremo

Annunciati gli ospiti della serata finale di Sanremo. Oltre ad Antonello Venditti premio alla carriera, ci saranno Gabry Ponte, Alberto Angela, Vanessa Scalera, Tedua, e sulla nave Costa i Planet Funk. Mahmood tornerà sul palco dell’Ariston con il suo nuovo singolo Sottomarini. Incalzato dai giornalisti, Carlo Conti ha commentato la possibile presenza degli amici Leondardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Il direttore assicura che non ci saranno, ma cela del tutto l’ironia. «L’ho detto che non li avrei avuti con me quest’anno, sarebbe stato scontato».

Festival senza polemiche? Conti: «Non servono. Ci concentriamo sulle canzoni»

«L’obiettivo della Rai è sempre fare un festival senza scandali, problemi e inconvenienti. Il festival di quest’anno dimostra che si può fare. Perché garantisce uno spettacolo di grande qualità e adatto a tutti», ha dichiarato Ciannamea a rispondendo a una domanda che lo incalzava sulle minore polemiche e sui minori disguidi di questo anno rispetto alle edizioni di Amadeus. Forte degli ascolti, Conti ha chiesto di non fare confronti e ha definito «i potenziali disguidi» degli «incidenti di percorso che vanno gestiti». «Vogliamo che l’attenzione sia soprattutto sulle canzoni», ha risposto il direttore artistico toccando «degli amuleti che ho dalla nascita».

Carlo Conti: «Il duetto rifiutato a Fedez? Volevo stimolarlo e ci sono riuscito»

Una piccola polemica emerge. «Si aspettava comportamenti diversi da alcuni concorrenti, tipo Tony Effe o Fedez che inizialmente avrebbe voluto un altro gruppo molto esplicito per il duetto al posto di Marco Masini», chiede uno dei giornalisti nella sala stampa. «Credo nella forza del Festival. Tutto il fumo e il polverone sono normali e fanno bene al festival, perché se ne parla. Il mio rifiuto al brano che mi aveva proposto Fedez puntava a stimolarlo a cercare un altro brano che sentisse veramente. E ci sono riuscito perché Bella “Carognetta” è una grande canzone», risponde Carlo Conti.

La collana di Tony Effe: «Non c’è nessun liberi tutti»

Marcello Ciannamea ha chiarito il disguido nato sulla collana di Tony Effe. Nella seconda serata al trapper è stato impedito di salire sul palco con una collana di Tiffany. Nella serata di ieri ha invece potuto indossare un altro gioiello, simile a un foulard. «Se stasera mi levano i gioielli, sali tu a cantare», aveva minacciato Carlo Conti il trapper. «Non c’è mai un liberi tutti, per nessuno. Il marchio visibile non è ammesso in nessun caso. Verrebbe occultato. Per quanto riguarda gli oggetti che non hanno marchi evidenti ma sono facilmente riconoscibili agli occhi dei più vengono eliminati, o meglio si invita l’artista a non indossarli. Gli oggetti, anche sponsor, non facilmente riconoscibili vengono indossati senza inquadrature insistite, tenendo presente che da contratto c’è il cosiddetto cambio titoli, citati nei titoli di coda, se sono prodotti al servizio del programma o dell’artista in questione», ha spiegato il direttore dell’intrattenimento prime time.

Rocco Hunt offeso per la parodia di Roccaraso? Cattelan: «Nessuna presa in giro ai napoletani»

Nel DopoFestival, Rocco Hunt è parso contrariato per la parodia di Montagne Verdi dedicata all’invasione dei turisti napoletani a Roccaraso. Ha risposto Cattelan: «Abbiamo sempre cercato di modificare le canzoni del festival seguendo l’attualità. La canzone più famosa di Marcella Bella è Montagne Verdi e noi abbiamo voluto dedicarla a una montagna che è diventata famosa, quella di Roccaraso. Rocco Hunt si è offeso? Mi dispiace, ma la battuta non prendeva in giro i napoletani, bensì l’effetto dei social sulla società».

Cattelan: «Ho fatto graffiti sui muri, non lo rifarei»

Cattelan ha poi raccontato del suo rapporto con la provincia, in particolare la sua città natale Tortona (Alessandria). «Ci stavo bene e ho avuto una buona infanzia. Non sono fuggito, ma forse non rifarei i graffiti sui muri».

Carlo Conti, cicale e formiche

«Io non seguo le mie, figuratevi quelle…», ha risposto Carlo Conti a una domanda che ha ricordato la risposta della premier Giorgia Meloni al direttore dell’agenzia Vista Alexander Jkhnagiev le chiedeva se le pesta le formiche. Ad ogni modo, a Sanremo «bisogna essere un po’ cicala e un po’ formica. Bisogna lavorare tanto ma anche cantare ed essere felici. Dopo questi risultati pedaliamo e canticchiamo, perché ci saranno sicuramente altre salite».

Ascolti di Sanremo: Carlo Conti supera Amadeus

Nonostante gli inconvenienti che hanno costretto di Bresh e Cristiano De André a esibirsi tre volte su Creuza de ma, la penultima serata di Sanremo si è conclusa con un record storico per gli ascolti. L’appuntamento dedicato ai duetti e alle cover ha ottenuto il 70,8% di share con 13 milioni 575 mila spettatori, facendo segnare la media più alta dell’era Auditel. Anche considerando la sola visione sulla tv tradizionale, la media è 70,4%: il record precedente apparteneva al festival di Amadeus, che l’anno scorso aveva raggiunto nella quarta serata il 67.8%. Il picco in valori assoluti durante la serata delle cover è stato raggiunto alle 21.57, con 18 milioni di spettatori per l’esibizione di Serena Brancale e Alessandra Amoroso con If I ain’t got you di Alicia Keys. Il picco in share invece è stato registrato all’1.24, con il 76.1% raggiunto durante la proclamazione delle vincitrici della serata, Giorgia e Annalisa con Skyfall. Anche oggi il direttore dell’intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea ha espresso soddisfazione per gli ascolti. La media delle quattro serata si attesta sui 13,6 milioni di spettatori, con il 70,8% di share, suoperiore addirittura alla finale dello scorso anno. Grazie alla total audience, in cui vengono inclusi non solo i televisori, ma anche tablet, computer e altri dispositivi, si registra l’11% di ascoltatori in più rispetto al 2024. Confermato il grande apprezzamento da parte dei giovani. In particolare spicca il 90,7% di share dei 15-24enne alle 23.48.

