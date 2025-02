Sanremo 2025, il duetto da brividi di Fedez con Marco Masini: «Ti ho dato tutte le ragioni per essere una Bella stronza» – Il video

Il rapper fatica a trattenere le lacrime durante l'esibizione, una delle più attese della quarta serata. E non ha deluso le aspettative: le barre del rapper sul successo del 1995

Dall’annuncio delle cover e duetti della quarta serata di Sanremo 2025 è diventato un caso. Quel Bella stronza che Fedez ha voluto portare all’Ariston in coppia con Marco Masini è parso subito un messaggio chiaro e provocatorio. La crisi con la moglie Chiara Ferragni sembrava non lasciare spazio a dubbi sul destinatario del brano del 1995. E invece poi le rivelazioni di Fabrizio Corona sulla relazione tra il rapper e l’amante Angelica Montini hanno cambiato le carte in tavola. La storia tra i due è finita dopo lungo tormento, ben dopo il matrimonio tra Fedez e l’influencer. All’Ariston Masini canta uno dei suoi maggiori successi, e poi interviene il rapper con alcune barre proprio sui passaggi del brano più “delicati”. Non una versione rivisitata, come l’aveva invece presentata Carlo Conti, provocando la precisazione di Masini stesso: «Nessuna frase, nessuna parola della canzone è stata modificata». Ma di cosa parlano le “aggiunte” di Fedez? Di un amore finito, dei momenti belli e di quelli brutti che hanno accompagnato una relazione fino alla fine e ancora prima di decollare. «Baciarsi e dirsi ti amo, ma farlo di nascosto», dice di un passaggio, un testo che sembra riferirsi più alla storia con Montini che a quella con l’ex moglie Ferragni. «Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza», conclude amaro.

Le barre di Fedez in «Bella stronza» con Masini

Tu eri giovane e glaciale e io non ero ancora morto

tu il fiore io l’asfalto che ti cresce con il gambo storto

Baciarsi e dirsi ti amo sì, ma farlo di nascosto

Inconsapevoli che il tempo è infinito, tranne il nostro

Se vivi di apparenze i giudizi ti feriscono

Ora siamo due estranei

che si conoscono benissimo

Ora passo notti insonni per colpa dei sogni brutti

Pensavo: “Ci ameremo così forte che si sveglieranno tutti”

[…]

Gli occhi belli e ribaltati

dalla bocca esce la schiuma

Ti ho scritto quattro pagine hai risposto con due righe

Sei una statua di sale appoggiata sulle mie ferite

Ho visto tutti i miei castelli dissolversi in granelli

Mi chiedo perché le trappole hanno occhi così belli?

E quella notte eri ubriaca

Io in silenzio ad ascoltare

Mi hai detto che sono la ragione per cui non riesci più ad amare

Ma come, tutto può finire

ancora prima di iniziare?

Ho una cicatrice sulla pancia che mi ha fatto meno male



Grazie a me ora confondi lo schifo con l’amore

chi cerca quello che non deve, trova quello che non vuole

Ti penso e non mi sembra vero

Non riusciremo mai a ferire chi ci odia come chi ci ama per davvero

Grazie a me ora confondi lo schifo con l’amore

chi cerca quello che non deve, trova quello che non vuole

Ti penso e non mi sembra vero

Non riusciremo mai a ferire chi ci odia come chi ci ama per davvero

Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza

«Bella stronza», il duetto di Marco Masini e Fedez

