Sanremo 2025, la caciara da Concertone di Olly, il Gioca jouer dei The Kolors. Magnifiche Brancale e Amoroso – Le pagelle della serata cover

E finalmente è venerdì: dopo l’avvio soporifero di questa 75esima edizione del Festival di Sanremo sicuramente saranno in tanti ad averlo pensato. Nella serata cover e duetti la cosa si fa interessante, soprattutto perché gli artisti in gara non cantano la propria canzone. Carlo Conti ha deciso che si tratta di una gara a sé, i voti non influiscono sulla gara per vincere il Festival. In pratica si tratta di una versione deluxe di X Factor. Serata che musicalmente si accende a intermittenza: cose assai belle, Lucio Corsi con Topo Gigio di gran lunga su tutte, cose che sfiorano l’imbarazzo, Clara con Il Volo su tutte. Alla fine a portarsi a casa il trofeo più brutto della storia dell’universo sono Giorgia e Annalisa, la loro versione di Skyfall è stato un buon esercizio di stile, ma sicuramente non la migliore delle esibizioni. Concludono il podio Lucio Corsi e poi Fedez con Marco Masini, il più chiacchierato dei duetti.