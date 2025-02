Quel maledetto sorriso del Volo, Carlo Conti ministro dei Trasporti, Bresh in loop: i migliori meme della serata cover di Sanremo 2025

Neanche l'improvvisata di Achille Lauro ed Elodie sul palco è riuscita a rovinare i piani di puntualità del conduttore: ecco i momenti migliori della quarta serata del Festival

Elodie imbarazzata cerca di trascinare Achille Lauro via dal palco, Bresh e Cristiano De André vittime del disastro audio e Carlo Conti futuro ministro dei Trasporti. Nonostante anche questa quarta puntata non abbia brillato né per trash né gaffe, con i momenti intrattenimento ridotti all’osso fatta salva l’ironia tagliente di Geppi Cucciari, i social sono riusciti a cogliere i momenti migliori. La dedica improvvisata di Achille Lauro per San Valentino ha scatenato X. Il tentativo di Elodie di portarlo via dal palco dell’Ariston è stato paragonato a quando «la mamma porta via i bambini dal parco dopo 13 ore di altalena». Qualcuno ha anche inevitabilmente pensato che «Carlo Conti deve aver creato un regno del terrore non indifferente: Elodie tra un po’ aveva paura di essere sparata da qualche cecchino per aver sforato di 10 secondi».

Il futuro di Carlo Conti nelle ferrovie

L’esibizione disperata di Cristiano De Andrè con Bresh, interrotta dai continui problemi di audio, è diventata una base perfetta per i meme: «Challenge Bresh: canta fino a quando non resuscita Fabrizio De Andrè», ironizza un utente su X. Protagonista dei meme di questo Sanremo ormai è, senza dubbio, la fretta di Carlo Conti. O, come è stato ribattezzato da X, di «Carlocò». Dopo la battuta di Matteo Renzi e Roberto Benigni, gli utenti si sono sbizzarriti. Qualcuno ha inserito il conduttore nell’elenco delle «persone che Trenitalia non assumerebbe mai». Troppo puntuale per gli standard a cui ci ha abituato la compagnia ferroviaria. Infine, il sorriso nel vuoto di uno dei cantanti de Il Volo, Gianluca Ginoble. Un meme storico ufficialmente resuscitato.

ACHILLE LAURO – Incoscienti giovani | BRESH – La tana del granchio | BRUNORI SAS – L’albero delle noci | CLARA – Febbre | COMA_COSE – Cuoricini | ELODIE – Dimenticarsi alle sette | FEDEZ – Battito | FRANCESCA MICHIELIN – Fango in paradiso | FRANCESCO GABBANI – Viva la vita | GAIA – Chiamo io, chiami tu | GIORGIA – La cura per me | IRAMA – Lentamente | JOAN THIELE – Eco | LUCIO CORSI – Volevo essere un duro | MARCELLA BELLA – Pelle diamante | MASSIMO RANIERI – Tra le mani un cuore | MODÀ – Non ti dimentico | NOEMI – Se t’innamori muori | OLLY – Balorda nostalgia | RKOMI – Il ritmo delle cose | ROCCO HUNT – Mille vote ancora | ROSE VILLAIN – Fuorilegge | SARAH TOSCANO – Amarcord | SERENA BRANCALE – Anema e core | SHABLO feat. GUÈ, JOSHUA e TORMENTO – La mia parola | SIMONE CRISTICCHI – Quando sarai piccola | THE KOLORS – Tu con chi fai l’amore | TONY EFFE – Damme ‘na mano | WILLIE PEYOTE – Grazie ma no grazie