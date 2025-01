Elon Musk cambia nome su X e diventa «Kekius Maximus». Suprematismo bianco e criptovalute: cosa vuol dire lo pseudonimo

Il patron di Tesla ha cambiato anche l'immagine del profilo mettendo una foto di Pepe The Frog: ecco chi è

Elon Musk torna a catturare l’attenzione dei social dopo aver cambiato il suo nome su X: ora, dall’ultimo dell’anno 2024, si identifica come «Kekius Maximus». Lo pseudonimo, accompagnato da un avatar raffigurante Pepe the Frog in armatura da gladiatore, ha sollevato un’ondata di curiosità tra i suoi 210 milioni di follower e oltre. Il nuovo nome sembra combinare due influenze principali: il celebre personaggio di Maximus Decimus Meridius, interpretato da Russell Crowe nel film Il Gladiatore (2000), e il controverso meme Pepe the Frog, figura centrale nella cultura digitale. L’immagine del profilo aggiornata di Musk raffigura, inoltre, “Pepe” in armatura dorata, impugnando un controller per videogiochi.

Cosa c’è dietro il nuovo nome

Pepe The Frog, inizialmente un innocuo personaggio apolitico dei fumetti della serie Boy’s Club, è diventato negli anni un simbolo controverso, associato durante le elezioni presidenziali americane del 2016 a movimenti dell’Alt-Right e suprematisti bianchi. Sebbene organizzazioni come l’Anti-Defamation League lo abbiano etichettato come simbolo d’odio, Musk ha sempre respinto queste connotazioni negative, cercando di trattare Pepe come un semplice meme della rete. Non sono, però, mancate ipotesi anche sul collegamento tra questo cambio di nome e il mondo delle criptovalute. Kekius Maximus è infatti il nome di una memecoin, una criptovaluta ispirata a meme popolari, che nelle ore successive al cambio di nome ha visto il proprio valore schizzare del 1400%. Sebbene non ci siano prove di un coinvolgimento diretto di Musk in questa valuta, il suo passato supporto a memecoin come Dogecoin sta alimentando speculazioni sui mercati.