L’Ue firma il contratto per Iris2: cos’è e come funziona la risposta europea ai satelliti di Elon Musk

Il programma di Bruxelles, il terzo dedicato allo spazio, è stato descritto da molti come un'alternativa europea a Starlink

Elon Musk avrà anche trovato un alleato alla Casa Bianca, ma in Europa per lui fare affari potrebbe diventare un po’ più complicato. Perlomeno nel settore aerospaziale, uno dei tanti in cui opera il miliardario sudafricano, ora fedelissimo di Donald Trump. Ieri, lunedì 16 novembre, la Commissione europea ha firmato il contratto di concessione per Iris 2 – l’infrastruttura per la resilienza, l’interconnettività e la sicurezza via satellite – con il consorzio SpaceRise. Il nuovo sistema messo a punto da Bruxelles, che prevede una rete di 290 satelliti multiorbitali, è stato spesso descritto come la risposta europea a Starlink, il servizio di connettività satellitare di proprietà di Elon Musk.

I tre programmi europei per lo spazio

Iris2 rappresenta di fatto il terzo programma spaziale europeo pensato per affrontare le sfide della sicurezza e della resilienza,. Le altri due iniziative comunitarie, già avviate da qualche anno, sono Galileo, un servizio di posizionamento satellitare, e Copernicus, che si occupa del monitoraggio e dell’osservazione del pianeta. A questi due programmi si aggiungerà ora il sistema Iris2, in grado di sfruttare i vantaggi di satelliti in orbita terrestre media e bassa per fornire servizi di connettività sicura per gli Stati membri dell’Ue e le autorità governative, e banda larga ad alta velocità per le aziende e per i cittadini europei, anche nelle zone prive ad oggi prive di connettività. «Questa costellazione all’avanguardia proteggerà le nostre infrastrutture critiche, collegherà le nostre aree più remote e aumenterà l’autonomia strategica dell’Europa», commenta la nuova commissaria europea alla Sovranità tecnologia, la finlandese Henna Virkkunen.

Come funzionerà Iris2

L’attuazione dell’ambizioso progetto Iri2 è stata affidata al consorzio SpaceRise, che comprende tre operatori di reti satellitari: Ses, Eutelsat e Hispasat, affiancati da una rete di subappaltatori tra cui Telespazio, Thales Alenia Space, Ohb, Airbus Defence and Space e Deutsche Telekom. Il contratto di concessione, della durata di 12 anni, stabilisce una partnership pubblico-privata e potrà godere di un budget complessivo di 10,6 miliardi di euro. Di questi, 6 miliardi arrivano dal bilancio dell’Ue, 550 milioni dall’Agenzia spaziale europea e 4,1 miliardi di investimenti privati. La nuova costellazione europea di satelliti consentirà comunicazioni sicure in settori strategici come la difesa, la diplomazia, la gestione degli eventi estremi, la gestione della crisi e la sorveglianza. I centri di controllo Iris2 saranno allestiti in tre paesi europei: Lussemburgo, Toulouse (Francia) e Fucino (Italia).

Il difficile rapporto di Elon Musk con l’Ue

Il nuovo programma europeo Iris2 è destinato a togliere con ogni probabilità quote di mercato a Starlink, il servizio di connessione satellitare di proprietà di SpaceX, il colosso aerospaziale fondato da Elon Musk. Una vicenda che potrebbe complicare ulteriormente la relazione tra Bruxelles e il miliardario sudafricano, naturalizzato statunitense. Musk si è scontrato più volte con i vertici delle istituzioni Ue, accusati di aver promosso un sistema di regole troppo rigido per le piattaforme social, categoria che comprende ovviamente anche la “sua” X. «L’uccellino ora è libero», aveva scritto il miliardario poco dopo aver acquistato Twitter. «Qui da noi l’uccellino seguirà le regole come tutti gli altri», gli aveva risposto Thierry Breton, allora commissario europeo al Mercato interno.

Elon Musk durante un evento elettorale di Donald Trump a Washington DC, 13 novembre 2024

