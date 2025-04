Donnet e Mediobanca vincono di nuovo la battaglia per le Generali. Non riesce il secondo tentativo di spallata di Caltagirone e Del Vecchio

Sono stati confermati nel Cda di Generali per altri tre anni il presidente Andrea Sironi e l’ad Philippe Donnet. Con il 52,3% del capitale presente in assemblea a favore, i soci di Generali hanno votato per la lista di Mediobanca. La lista Caltagirone si è invece fermata al 36,8%, mentre Assogestioni ha incassato il 3,67%, sotto la soglia del quorum. Astenuto il 7%. Il capitale complessivamente presente alla votazione era il 68,77% del capitale sociale, tra cui la famiglia Benetton.

Chi siede nel nuovo Cda di Generali

Dieci consiglieri saranno assegnati alla lista Mediobanca, mentre solo tre a quella Caltagirone. Nel Consiglio siederanno, oltre a Sironi e Donnet, Clemente Rebecchini, Luisa Torchia, Lorenzo Pellicioli, Clara Hedwig Frances Furse, Antonella Mei-Pochtler, Patricia Estany Puig, Umberto Malesci, Alessia Falsarone, Flavio Cattaneo, Marina Brogi e Fabrizio Palermo.

La spallata fallita

Non è riuscita per la seconda volta quindi la spallata ai vertici di Generali del gruppo Caltagirone, che poteva contare sul 6,8%. Affiancato da Del Vecchio al 9,9%. E non è bastato neanche il sostegno di Unicredit con il 6,5% e l’1,9% di Fondazione Crt.