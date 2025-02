Del Vecchio si prende tutto il Twiga di Briatore, la conferma sull’affare. Il piano per la sede di Milano e le trasformazioni: il messaggio ai 600 dipendenti

Il gruppo finora sotto il controllo di Flavio Briatore passa al 100% sotto la Lmdv Hospitality Group

Il celebre beach club Twiga, fondato da Flavio Briatore, passa ufficialmente sotto la gestione di Leonardo Maria Del Vecchio. Le cinque sedi a Forte dei Marmi, Londra, Montecarlo, Ventimiglia e Doha entreranno a far parte della rete di ristoranti già amministrata dalla Lmdv Hospitality, che si occuperà di tutta l’attività legata al settore dell’ospitalità. Tra le prime novità annunciate vi è «l’apertura a settembre di un nuovo Twiga a Milano».

Del Vecchio jr, figlio di Leonardo fondatore di Luxottica, ha previsto un processo di trasformazione per le location Twiga e ha incaricato l’architetto Stefano Belingardi per il restyling delle sedi di Montecarlo e Porto Cervo, mentre lo studio Fanti Bozzetti Menegon si occuperà della ristrutturazione di Forte dei Marmi. In questa località, l’attuale ristorante Vesta verrà trasferito all’interno del Twiga, mentre lo spazio che lo ospitava sarà trasformato nel nuovo stabilimento balneare Casa Fiori Chiari. In Sardegna, l’ex Billionaire diventerà un nuovo Twiga e ospiterà due ristoranti: Casa Fiori Chiari e Vesta. Anche le sedi di Montecarlo e Baia Beniamin vedranno l’integrazione del marchio Vesta all’interno dei Twiga, rafforzando così la sinergia tra i vari brand del gruppo. In una nota sull’acquisizione, la Lmdv prova a rassicurare anche ai dipendenti del gruppo, circa «600 professionisti», a cui sarebbe garantita «continuità occupazionale e nuove prospettive di crescita», sottolinea la holding Lmdv.

«Non è semplicemente un investimento, così come il Twiga non è solo un marchio – dice Leonardo Maria Del vecchio -ma rappresenta un impegno concreto nel valorizzare e ridefinire l’ospitalità sia in Italia che all’estero. Concetto ribadito anche da Marco Talarico, amministratore delegato di Lmdv Capital e amministratore unico di Lmdv Hospitality, secondo cui «Lmdv Hospitality ha una visione ambiziosa che sta ridefinendo gli standard dell’ospitalità. Ristorazione, intrattenimento e lifestyle si combinano per creare destinazioni iconiche, capaci di dettare nuove tendenze e attrarre un pubblico internazionale». Anche Flavio Briatore condivide questa visione e commenta: «Twiga è stata un simbolo dell’intrattenimento di lusso e uno dei brand più esclusivi del nostro gruppo. Ora è il momento di affidarlo a una realtà in grado di esaltarne il potenziale con un approccio ambizioso e strutturato».