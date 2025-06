L’utile milionario, la ricerca sui farmaci, il credito fiscale che vanta da Giorgetti. Così Federica Draghi archivia un anno super facendo invidia pure a papà Mario

La primogenita dell’ex premier e governatore di Bankitalia e Bce è riuscita dove lui non ha mai tentato: da manager e imprenditrice. E con i due soci della XGen Venture SGR ha raccolto 174,2 milioni di euro di sottoscrizioni in fondi di investimento nella ricerca farmaceutica

È riuscita la scommessa di Federica Draghi di riuscire a fare quello che al padre Mario nella lunga carriera non è mai capitato di fare: manager e imprenditrice. Ed è riuscita bene, perché la XGEN Venture SGR S.p.A che ha fondato con due amici, Paolo Fondarò e Thimoty Daniele Scarinci, ha chiuso il bilancio del 2024 con il suo primo utile milionario: 1.122.389 euro, quasi raddoppiato rispetto ai 628.708 euro dell’anno precedente. E incassando commissioni nette per 4.185.725 euro contro i 2.932.089 del 2023. Tutto grazie al closing della racconta di due fondi di investimento alternativi (Fia), specializzati in investimenti in start up e Pmi innovative, in gran parte italiane, nella ricerca medica su nuove terapie, farmaci, dispositivi medici e diagnostici.

La figlia dell’ex premier è riuscita a chiudere una raccolta fondi da 174,2 milioni di euro

La primogenita dell’ex premier ed ex numero uno di Banca di Italia e Bce, Mario Draghi, controlla con i due soci la Sgr autorizzata dalla Banca di Italia interamente attraverso un’altra società, la XGen partners. Il 6 dicembre 2024 è stato formalizzato il closing delle sottoscrizioni dei due fondi di investimento lanciati, uno principale e l’altro parallelo. Secondo la relazione di bilancio 2024 «L’ammontare totale delle sottoscrizioni del Fondo Principale e del Fondo Parallelo a seguito del final closing è rispettivamente di Euro 174.221.200 ed Euro 2.833.500». Un bel salto perché alla fine dell’anno precedente le sottoscrizioni del fondo principale erano arrivate a 146,5 milioni di euro di raccolta. Il fondo principale, che si chiama XGEN Venture Lite Science Fund «ha effettuato, nel corso del 2024, n. 4 operazioni di investimento iniziale nelle società TES Pharma Sri, Genespire Sri, Protembis GmbH e iOnctura BV.

Oltre agli utili, la Draghi jr si è divisa con gli altri manager compensi per 1,1 milioni di euro

Oltre al primo guadagno milionario, Federica Draghi si è divisa anche i compensi con gli altri manager, che sono stati di 200 mila euro per la società controllante e di 904 mila euro nella Sgr. La controllante oggi è anche in credito per 54.251 euro con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, per avere pagato tasse in eccesso con gli acconti Ires e Irap versati durante il 2024, e i soldi verranno scontati dai tributi 2025, anno che secondo le stime potrebbe ancora dare ottimi risultati.