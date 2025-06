Le finanze piangono a casa Santanché: perde soldi anche il suo Dimitri. In rosso i ristoranti di Firenze e Cortina, e lui punta tutto sulle Olimpiadi

Il compagno della ministra del Turismo, un nobile con 13 cognomi sulla carta di identità, ha perso più di 300 mila euro con i due ristoranti di famiglia. Ma spera di sollevarsi grazie al grande evento promosso dalla sua Daniela. E così acquista un immobile anche a San Vito in Cadore

Se Daniela Santanché hai i suoi guai finanziari da tempo approdati in tribunale e in molti procedimenti giudiziari, non se la passa benissimo economicamente nemmeno il suo compagno, Dimitri Kunz d’Asburgo (che sulla carta di identità ha segnati ben 13 cognomi). La sua società in condominio con la famiglia d’origine, la Thor srl, ha chiuso il bilancio 2024 con una perdita di 198.162 euro (l’anno precedente aveva un utile di 217.154 euro). Ed è in rosso anche la controllata El Camineto srl, che nel 2024 ha perso 125.270 euro contro l’utile di 31.827 euro dell’anno precedente. Entrambe le società operano nel settore della ristorazione. La Thor srl ha la proprietà del ristorante di famiglia di Dimitri e dei suoi fratelli, che si chiama “La Giostra” ed è nel centro di Firenze. El Camineto srl ha lo stesso nome dello storico ristorante di Cortina di Ampezzo acquistato dal compagno della Santanché il 29 novembre 2023.

Le perdite causate dai lavori di ristrutturazione per ampliare entrambi i locali

Per entrambe le perdite dei ristoranti hanno pesato i costi di ristrutturazione dei locali, che sono stati ampliati per accogliere più clientela. Ne “La Giostra”, scrive la relazione al bilancio, «l’intervento ha previsto la realizzazione di una nuova cucina centralizzata e l’installazione di attrezzature all’avanguardia, entrate in funzione nel mese di luglio 2024. Nel dicembre dello stesso anno sono proseguiti anche i lavori di ampliamento della cosiddetta “Cantina della Giostra”. Questa fase ha comportato la trasformazione della vecchia cucina in una sala privata, l’ampliamento della sala principale e la ristrutturazione dei servizi igienici, ora portati a tre. Grazie a questi interventi, la capacità ricettiva del ristorante è aumentata di ulteriori 50 coperti, che si sommano ai 25 ottenuti con i precedenti lavori eseguiti nella Sala della Giostra, per un totale complessivo di 75 nuovi posti a sedere». Per “El Camineto” sono stati spesi 1,2 milioni di euro per «l’ampliamento della terrazza esterna, utilizzabile sia a pranzo sia a cena grazie ai nuovi parapetti in cristallo doppio camerato, scelte che hanno incrementato in modo sostanziale il numero di ospiti che possono essere accolti, in ogni momento della giornata e in ogni condizioni meteorologiche. L’investimento ha riguardato anche un nuovo impianto illuminotecnica, un nuovo impianto audio e la realizzazione di nuovi arredi».

I 13 cognomi sulla carta d’identità del compagno di Daniela Santanchè

L’aiutino appena arrivato da Leonardo Maria Del Vecchio e l’obiettivo Cadore

Dimitri Kunz, compagno della Santanché, però è convinto che i due locali non lo sveneranno più almeno a partire dal 2026. Nel 2025 l’aiuto è arrivato da Leonardo Maria Del Vecchio, che ha rilevato la partecipazione della Thor nel Twiga, venduta come già aveva fatto l’azionista di maggioranza, Flavio Briatore: «l’operazione ha generato una rilevante plusvalenza e un importante afflusso di liquidità. Tali risorse hanno contribuito a riequilibrare la struttura patrimoniale e a finanziare nuove iniziative attualmente allo studio del Consiglio di Amministrazione». Probabile che vengano aperti altri ristoranti, visto che sono stati acquistati due immobili, uno a Pavia e l’altro a San Vito in Cadore, a due passi proprio da quella Cortina di Ampezzo dove c’è già l’altro ristorante. E c’è un motivo per questa scelta: se a Firenze il flusso normale di turismo potrà aiutare a riempire il ristorante dei Kunz, a Cortina la svolta per rimettere a posto i bilanci e puntare a bei guadagni potrebbe venire da quelle Olimpiadi invernali che ha seguito e promosso da ministro del Turismo proprio la Santanché.

L’ingresso del ristorante La Giostra a Firenze

Il socio kazako spiato e l’apertura del club serale puntando ai giochi della neve

A svelare senza giri di parole come quella sia la vera speranza di svolta per gli affari dei Kunz è la relazione che accompagna il bilancio 2024 di “El Camineto srl”, firmata proprio da Dimitri, che è consigliere delegato della società, e dal presidente Andrey Alexandrovich Toporov, l’oligarca kazako che era finito nel mirino degli spioni di Equalize. «Il 2025», è infatti scritto nel documento, «si prospetta un anno di grande crescita per il ristorante in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina, e per questo la società El Camineto srl intende terminare i lavori iniziati nell’anno 2024, arricchendo il locale con nuovi arredamenti (in vista anche della nuova apertura del club serale), il completamento del nuovo impianto stereo, l’installazione di un led wall per pubblicità e marketing, e una serie di lavori edili e tecnici per far si che il ristorante sia pronto ad ospitare un maggior numero di clienti sempre più esigenti”.