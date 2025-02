Esaltano il Cilento sui social del ministero, ma la foto è sbagliata: la gaffe dello staff di Santanchè

Nell'immagine pubblicata sui canali social del ministero del Turismo si scorge l'abitato di Conca dei Marini a oltre 50 chilometri dai primi rilievi del Cilento

«Dal New York Times al Guardian, il Cilento si afferma tra le mete più belle d’Italia». Sono queste le parole pubblicate su Facebook dal ministero del Turismo per celebrare gli articoli del quotidiano statunitense e di quello britannico. Le due testate hanno inserito l’area montuosa della Campania tra le destinazioni ancora inesplorate del nostro Paese, invitando i lettori a visitarla. Il ministero ha colto l’occasione per promuovere a sua volta il territorio che in Italia ha visto la sua popolarità esplodere con l’uscita di Benvenuti al Sud, ma lo ha fatto con la foto sbagliata, come riporta il Corriere.

Le ironie sui social

Infatti, l’immagine utilizzata nel post del ministero di Daniela Santanchè non mostra la costa cilentana, bensì la vicina (e ben più nota) costiera amalfitana, una cinquantina di chilometri a Nord dei primi rilievi del Cilento. Chi frequenta la zona potrà notare, in secondo piano nell’immagine, il caseggiato di Conca dei Marini, tra Amalfi e Positano. Il post ha scatenato la rabbia e l’ironia dei cilentani e non solo. «Se avete bisogno di una foto del Parco Nazionale del Cilento, siamo a disposizione», ha scritto un utente prima che il contenuto venisse rimosso. Troppo tardi, è bastata una manciata di ore per mettere in evidenza la gaffe del ministero.

Immagine di copertina: Pyxous / Wikimedia Commons | Cala lungo il percorso tra Masseta e Scario, Parco Nazionale del Cilento