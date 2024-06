Fedez avvistato al Twiga con la modella spagnola Violeta Toloba, la smentita di lei: «Non è come sembra»

La lista dei presunti flirt attribuiti a Fedez dopo la rottura con Chiara Ferragni si allunga. Gli investigatori del web hanno infatti scoperto che, poche ore prima essere stato avvistato a Monte Carlo mano nella mano con la modella francese Garance Authié, il rapper è sembrato particolarmente vicino a un’altra modella, la spagnola Violeta Toloba, nota per aver partecipato a Miss Universo. La giovane era con lui al Twiga di Monte Carlo, e in discoteca sarebbe stata scambiata qualche effusione prontamente immortalata e fatta circolare online. Ma sulla natura di quegli atteggiamenti affettuosi ha voluto far chiarezza lei stessa, precisando che tra i due c’è solo un’amicizia.

«Non è come sembra»

In un’intervista al magazine spagnolo Hola, Toloba ha infatti dichiarato: «È vero che io e Fedez abbiamo passato qualche vacanza insieme, ma non c’è nessun rapporto, è appena uscito da una rottura matrimoniale e non è come sembra. Lo apprezzo molto, è una persona eccezionale, qualunque cosa faccia lo sosterrò sempre e saremo sempre amici con tante risate e momenti indimenticabili». Sembra dunque una categorica smentita del flirt. Mentre si rafforzano le voci secondo cui tra il musicista e Garance Authié gatta ci cova. Mormorii d’altronde incoraggiati da loro stessi: la giovane ha pubblicato su TikTok un video in cui muove il labiale sulle note di Sexy Shop, il nuovo singolo di Fedez in collaborazione con Emis Killa (dove abbondano le frecciatine a Ferragni). La clip è stata ripostata dal rapper tra le sue storie di Instagram.

Foto copertina: Violeta Toloba su Instagram

