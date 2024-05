Fuori «Sexy Shop», il nuovo singolo di Fedez ed Emis Killa: tutte le frecciatine a Chiara Ferragni

«Sei stata come un jackpot nelle slot, e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio», canta il rapper

Dopo giorni di logorante attesa per i fan dei Ferragnez che furono, è infine uscito il brano di Fedez, Sexy Shop, con cui ancora una volta è possibile assistere al lavaggio pubblico dei panni sporchi dell’ex coppia. Ma con un sottofondo musicale. Nel singolo, realizzato in collaborazione con Emis Killa, la lirica di Federico Lucia non risulta affatto criptica. «Sei stata come un jackpot nelle slot, e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio», canta. Con un riferimento all’ex moglie, Chiara Ferragni, che risulta ancora più esplicito qualche strofa dopo: «Per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva. Mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita». E ancora: «Dammi tutto quello che puoi darmi, io non esco da qui come i ladri alle poste».

Le frecciatine

Trapela però anche l’amarezza per il fallimento della relazione: «È una vita in salita, una storia infinita, che poi è finita. Ho male alle dita. Perché farci del male, è una fede nuziale con il foro d’uscita». Il testo insomma abbonda di frecciatine, che entrambi continuano a scambiarsi sin dall’annuncio della rottura. Ognuno attraverso la sua arte: se Fedez ha deciso di affidarle al singolo uscito a mezzanotte, Ferragni affida i suoi messaggi indiretti ai social. Pubblicando in ogni piattaforma possibile, da TikTok a Instagram, uno autoscatto dove rotea gli occhi al cielo.

In questo caso, la stoccata è proattiva: l’influencer ha chiesto ai suoi followers di scrivere una caption. Cuoricinando i commenti che sfottevano l’ex marito, recentemente beccato con quella che sarebbe la sua nuova fiamma, la giovane modella francese, Garance Authié. Intanto l’altra sera Fedez ha annunciato che non vuole parlare di Chiara Ferragni, nel corso del «release party» per il pezzo con tutti i riferimenti alla loro storia. «Non voglio partecipare a questo gioco, per me mia moglie è la madre dei miei figli. Quindi mi spiace non aver accontentato le aspettative», ha dichiarato. Per poi concludere urlando: «E quindi, mettiamo in play il pezzo…».

