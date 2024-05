Fedez a Monte Carlo mano nella mano con una ragazza: chi è la giovane modella francese – Il video

Negli scorsi giorni Fedez ha raggiunto il Principato di Monaco e ha documentato l’attesa del Gran premio, vinto poi da Charles Leclerc, da uno yacht ormeggiato a Port Hercule. Tanti gli incontri del rapper nelle ore monegasche, dal calciatore Marco Verratti ai fan appostati sul molo. Ma c’è stata una frequentazione in particolare che ha, ovviamente, attirato l’attenzione dei più curiosi della situazione sentimentale di Federico Lucia. La crisi con la moglie Chiara Ferragni sembra difficilmente superabile. Le ultime notizie sulla coppia sono della messa in vendita della loro casa sul lago di Como e dell’avvicinamento del rapper a Ludovica di Gresy, avvistati in discoteca proprio la notte del pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino. E mentre l’influencer era a Madrid dall’amica Alice Campello, moglie dell’attaccante Alvaro Morata, Fedez è stato sorpreso in compagnia di una ragazza, mano nella mano a passeggiare tra i paddock e l’area intorno al tracciato di gara. La stessa donna bionda è apparsa anche in una storia dello stesso rapper, mentre sorseggia un cocktail dallo yacht guardando di lato con il Principato di Monaco come sfondo. A scovare il video e condividerlo sui social è il sito Very Inutil People, che identifica anche l’identità della giovane. Si tratterebbe di Garance Authié, modella francese giovanissima, poco più che 20enne. A far sospettare che l’incontro tra i due non sia stato casuale ci sono i precedenti. Il primo avvistamento risalirebbe a marzo nella stazione sciistica francese di Courchevel, successivamente sarebbero stati visti a Parigi e ancora a Miami e al festival musicale Coachella nel deserto californiano.

