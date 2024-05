Gp di Monaco, incidente al primo giro: distrutta la RedBull di Perez, illesi i tre piloti coinvolti. Fermo anche Sainz – Le foto

Dopo aver conquistato la pole position nelle qualificazioni di ieri, Charles Leclerc sperava per una gara lineare e senza scossoni, puntando quindi a una buona partenza e alla gestione di un tracciato, quello del Gp di Monaco, che rende difficili i sorpassi. E invece pronti, via, al primo giro un incidente con tre piloti coinvolti impone la bandiera rossa e la sospensione della gara, mentre l’altro ferrarista Carlos Sainz è costretto a fermarsi per un contatto con Oscar Piastri che gli squarcia il copertone dell’anteriore sinistra. Leclerc era partito bene e aveva tenuto la prima posizione, ma poche curve dopo in fondo al gruppo le Haas di Magnussen e Hulkenberg si scontrano con la RedBull di Perez. La sua vettura è quella messa peggio, la gara viene interrotta e sulla pista entrano gli uomini della sicurezza per pulire il tracciato. Dalle immagini dell’incidente, risulta che la Haas di Magnussen ha tentato di superare Perez, partito dalle retrovie dopo una qualificazione deludente, ma dove non c’era spazio. La Red Bull del messicano è stata così proiettata con violenza verso le barriere, coinvolgendo anche la Haas di Nico Huelkenberg. L’attenzione si sposta quindi sui monitor, per decidere quale sarà l’ordine di ripartenza, mentre iniziano i lavori di riparazione in pista. Ci vogliono più di venti minuti per consegnare ai team la decisione dei giudici, che è lo standing start e che sorride alle Ferrari. Leclerc riparte alle 15.44 dalla prima posizione, poi Piastri e Sainz, nonostante lo stop per il problema alla gomma. Dietro Norris, Russell e Verstappen. Dai replay emerge poi anche uno scontro “in casa” tra le due Alpine di Esteban Ocon e Pierre Gasly sul quale hanno aperto una investigazione i giudici. La gara ora potrebbe essere decisa dalle decisioni dei tecnici delle scuderie se sostituire già le gomme o continuare con quelle messe all’inizio: Leclerc ha scelto la dura, punta a non fare più pit stop.

