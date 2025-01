Leonardo Maria Del Vecchio in udienza da Papa Francesco: «Per il Giubileo una clinica oculistica sociale a Sant’Egidio»

L'impegno del presidente di Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, quartogenito del fondatore del colosso dell'occhialeria

Leonardo Maria Del Vecchio, quarto figlio del fondatore di Luxottica scomparso nel 2022, è stato ricevuto in udienza da Papa Francesco in Vaticano. «Mio padre mi ha sempre insegnato che il successo deve essere condiviso con chi ha meno. È per questo che oggi, ispirato da questo incontro e dai valori che mi accompagnano fin da bambino, continuerò a dedicare risorse e impegno a progetti che promuovono dignità, lavoro e inclusione», ha detto il presidente della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, Chief Strategy Officer di Luxottica e Ceo di Salmoiraghi & Viganò, «incontrare il Papa è stato un onore immenso, un momento di riflessione e ispirazione, che conferma la nostra volontà di impegnarci nel garantire inclusione, solidarietà e accesso alla cura della vista per tutti, con uno spirito di sobrietà e la volontà di estendere la collaborazione con il Vaticano oltre i confini italiani». La sua Fondazione si dedica da anni all’assistenza oculistica, più in generale alla cura dell’occhio, soprattutto per i più vulnerabili, per chi vive in condizioni di fragilità economica e sociale. Per il 2025, questo l’impegno davanti al Pontefice, verrà aperta una clinica oculistica sociale presso la sede della comunità di Sant’Egidio in piazza dei Consoli, di Roma. La clinica verrà inaugurata il 16 gennaio, offrirà visite gratuite e distribuirà occhiali da vista a chi ne ha più bisogno.