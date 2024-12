Attentato a Magdeburgo, Musk ormai è senza freni: «Scholz dovrebbe dimettersi immediatamente. È un idiota incompetente»

In mattinata, il proprietario di X aveva fatto un endorsement all'estrema destra tedesca: «Solo AfD può salvare la Germania»

Dopo le congratulazioni a Matteo Salvini per l’assoluzione nel processo Open Arms, il proprietario di X Elon Musk si è tuffato nelle questioni tedesche. A poche ore dalla strage dei mercatini di Natale di Magdeburgo, commentando un post sull’attentato, il miliardario ha scritto: «Olaf Scholz dovrebbe dimettersi immediatamente. Idiota incompetente». Il consigliere del prossimo presidente degli Stati Uniti Donald Trump è ormai senza freni e usa la sua piattaforma per insultare il cancelliere della Germania. L’aveva già fatto in passato. A inizio novembre, dopo al caduta della coalizione del governo tedesco, aveva scritto in tedesco: «Olaf ist ein Narr», ovvero Olaf è uno stupido, un giullare. Mentre questa mattina, 20 dicembre, Musk ha fatto il suo endorsement ufficiale all’estrema destra tedesca, scrivendo – in merito alle elezioni federali del prossimo febbraio – che «solo AfD può salvare la Germania».