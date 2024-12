Attentato di Magdeburgo, chi è il lupo solitario che viveva da 18 anni in Germania e ha ucciso e ferito decine di persone al mercatino di Natale

Si tratta di un medico di 50 anni arrivato dall'Arabia Saudita e che aveva un regolare permesso di soggiorno

Non era inserito nelle liste degli organi di sicurezza tedeschi come un islamista. Nessun segnale di radicalizzazione, nessuna adesione a gruppi terroristici. L’uomo arrestato per l’attentato ai mercatini di Natale di Magdeburgo, in Germania, sembrerebbe un lupo solitario. Nato nel 1974 in Arabia Saudita, sarebbe arrivato in Germania nel 2006. Secondo la stampa tedesca, aveva trovato lavoro nell’ambito socio-sanitario, lavorando per una o più strutture ospedaliere del Paese. Il medico cinquantenne, specializzato in psichiatria, era in possesso di un permesso di soggiorno. La sua folle corsa alla guida di un’auto, sul quale si è sospettato che ci fosse anche del materiale esplosivo, ha causato diversi morti e decine di feriti.