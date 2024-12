L’endorsement di Musk all’estrema destra di Afd: «Solo la destra può salvare la Germania». Scholz: «Non dà buoni consigli»

La leader del partito tedesco Alice Weidel lo ringrazia e gli fa gli auguri per le feste di fine anno. Scholz: «La libertà di opinione significa anche poter dire cose sbagliate»

«Solo l’AfD può salvare la Germania». Elon Musk ha già deciso per i tedeschi, il partito neonazista Alternative für Deutschland è l’unica scelta utile da fare alle prossime elezioni federali. Il patron di Tesla e SpaceX ha infatti condiviso sul suo social un video dell’influencer politica di estrema destra tedesca Naomi Seibt aggiungendo un commento di supporto.

I ringraziamenti della co-leader di AfD

È la prima volta, come riporta Mara Gergolet sul Corriere, di un endorsement così esplicito. E a suggellare l’eccezionalità del caso è arrivato anche il ringraziamento della co-leader di AfD Alice Weidel. Con un post, a sua volta condiviso da Musk, la parlamentare ha risposto così: «Caro Elon, grazie per la tua dichiarazione. AfD è sì l’unica e solo alternativa per il nostro Paese. La nostra ultima opzione se me lo domandi. Auguro a te e al presidente Trump tutto il meglio per il prossimo mandato. E auguro a te e a tutti gli americani un buon natale e un felice anno nuovo». Weidel ha poi suggerito a Musk di guardare la sua intervista sul tycoon e «su come la socialista Merkel ha rovinato il nostro paese, come l’Unione Europea Sovietica ha distrutto la spina dorsale economica della Germania e come il nostro paese non funziona più!».

Scholz: «C’è la libertà di opinione»

«C’è la libertà di opinione, che vale anche per i multimiliardari. Ma libertà di opinione significa anche poter dire cose che non sono giuste e che non contengono buoni consigli politici», così il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha commentato l’endorsement durante una conferenza stampa a Berlino.