Elon Musk a gamba tesa (di nuovo) sulla Germania: bufera a «Die Welt» per l’articolo pro-Afd del patron di X

Il super-consulente di Trump difende il partito e la leader Alice Weidel dalle accuse di estremismo. E la responsabile della pagina di opinioni si dimette

Elon Musk torna a entrare a gamba tesa nel dibattito politico in Germania. L’uomo più ricco del mondo e super-consulente del presidente eletto Usa Donald Trump aveva già tuonato giorni fa sui social contro la presunta “deriva” che il Paese attraverserebbe sotto la guida di Olaf Scholz, di cui aveva chiesto le dimissioni (che il Cancelliere però aveva già dato). Un affondo, ovviamente via X, arrivato dopo la strage dei mercatini di Natale di Magdeburgo che ha scioccato la Germania. Musk si era spinto più in là, dando ufficialmente il suo sostegno all’Afd, il partito anti-migranti e nostalgico nazismo dell’estrema destra tedesca. «L’unica che può salvare la Germania», secondo il patron di Tesla. Ora Musk fa un salto oltre il recinto dei social, e si improvvisa opinionista, con un articolo di commento ospitato sulle colonne dell’edizione domenicale del prestigioso quotidiano Die Welt. Nel suo op-ed, anticipato sul sito e che dovrebbe esere pubblicato sul giornale di domenica, Musk torna a vestire i panni del difensore d’ufficio dell’Afd. «La sua rappresentazione come estremista di destra è chiaramente falsa – si legge in un passaggio dell’articolo ripreso dal Guardian – , considerando che Alice Weidel, la leader del partito, ha un partner dello stesso sesso proveniente dallo Sri Lanka! Vi sembra Hitler? Per favore!». Un (nuovo) endorsement, insomma, che arrivato a meno di due mesi dalle elezioni anticipate, fissate formalmente ieri dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, per il 23 febbraio 2025.

L’articolo di commento di Musk, che uscirà domenica sul Die Welt am Sonntag, ha creato scompiglio all’interno della redazione del quotidiano del gruppo di Axel Springer (proprietario anche di Bild, Business Insider e Politico). La responsabile delle pagine di opinioni, Eva Marie Kogel, ha annunciato oggi le sue dimissioni in segno di protesta per questa scelta. «Mi è sempre piaciuto dirigere il dipartimento opinioni di Welt e Wams. Oggi è apparso un testo di Elon Musk su Welt am Sonntag: ho presentato le mie dimissioni», si legge nel post. La conseguenza di liti verosimilmente furibonde all’interno del giornale.

Foto copertina: ANSA / ALLISON ROBBERT / POOL