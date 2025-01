Il cappello di Melania Trump preso in giro anche da Donald, il bacio gelido e i paragoni impietosi: si scatenano i meme sui social

Non è passato inosservato l'outfit della first Lady alla cerimonia di insediamento del marito a Washinton

Non è passato inosservato il doppiopetto blu navy personalizzato di Adam Lippes, né il cappello a falda larga coordinato di Eric Javits o i tacchi altissimi (come sempre) di Melania Trump alla cerimonia di insediamento del marito Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti. Un abito elegante e austero, impeccabilmente indossato e che comunque qualche curiosità l’ha creata.

Lo sfottò di Donald Trump sulla moglie

D’altronde il primo a ironizzare sul look scelto dalla neo First Lady è stato proprio Trump.« I suoi piedi sono assolutamente doloranti», ha detto riferendosi alle décolleté dal tacco altissimo di Manolo Blahnik indossate per ore dalla consorte, e sulla necessità di concludere il discorso davanti alla folla al chiuso del Campidoglio. «Con quel cappello è quasi volata via», ha detto poi accennando anche alle temperature glaciali di questi giorni a Washington. Impassibile, al suo fianco Melania Trump non ha dato impressione di essere scalfita dalle battute del marito. Anzi, a ben guardare le immagini trasmesse in diretta mondiale, quel cappello a falda larga una certa utilità pare l’avesse: tenere chiunque a debita distanza. Anche il presidente degli Stati Uniti. In un momento della cerimonia, Trump si è avvicinato per darle un bacio sulla guancia ma è stato “respinto” proprio dal cappello dalla forma peculiare. Un particolare che non è sfuggito agli utenti dei social network, che hanno diffusamente commentato sia l’episodio sia l’outfit della First Lady.