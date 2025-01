Donald Trump a Capitol Hill per il giuramento da 47esimo presidente degli Usa – Foto e video

A Washington l'insediamento del leader repubblicano. Dopo la cerimonia pronti i primi ordini esecutivi: confini chiusi e stop allo ius soli

Al Congresso di Washington è in corso la cerimonia d’insediamento di Donald Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti. Un ritorno che ha il sapore di un terremoto, per la politica americana e per quella internazionale. La cerimonia si tiene all’interno del Campidoglio dov’è stata spostata per le temperature polari a Washington. Tra i leader in prima fila, anche la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni: unica leader Ue a partecipare all’Inauguration Day, dovrebbe sedere al fianco del presidente argentino Javier Milei. Dopo la messa mattutina nella chiesa di St John, Trump si è recato alla Casa Bianca, dove è stato accolto dal presidente uscente Joe Biden: «Benvenuto a casa», gli ha detto il leader democratico. Con loro, per un tè di simbolico passaggio di consegne, anche le mogli, Melania e Jill. Poi la scena di è spostata al Campidoglio, dove il leader repubblicano presterà giuramento nelle mani del presidente della Corte Suprema, preceduto dal vice J.D. Vance. «Giuro solennemente di sostenere e difendere la Costituzione degli Stati Uniti contro tutti i nemici, esterni e interni; di serbarle fedeltà e vero affidamento, senza alcuna riserva mentale o intenzione elusiva; e di bene e fedelmente adempiere ai doveri della carica che sto per assumere. Che Dio mi aiuti», è la formula di giuramento prevista dal protocollo. Seguita da quattro rulli di tamburi, dalle fanfare e dall’inno nazionale Usa.

Dall’immigrazione al Golfo del Messico: la raffica di ordini esecutivi pronti sul tavolo di Trump

Una volta entrato formalmente in carica, come da tempo annunciato, Trump dovrebbe firmare una prima serie di ordini esecutivi, con i quali dare seguito ad alcune delle sue promesse-bandiera. Secondo quanto anticipato da funzionari della nuova Casa Bianca, dichiarerà l’emergenza nazionale al confine: lo chiuderà all’immigrazione illegale e ordinerà l’invio di altro personale – anche dell’esercito. Metterà fine al diritto di cittadinanza per nascita (birthright) negli Usa. Rinominerà il Golfo del Messico “Golfo d’America”. Darà istruzione alle agenzie deputate di indagare su tutti i deficit della bilancia e sulle pratiche commerciali sleali. Tuttavia, secondo il Wall Street Journal, non imporrà già oggi le tanto annunciate tariffe all’import. Una possibile frenata sui dazi che ha già fatto scivolare sui mercati valutari il valore del dollaro. Trump resta comunque imprevedibile. L’esecuzione di molti degli ordini su cui insiste la galassia MAGA, d’altra parte, potrebbe rivelarsi più complicata di quanto auspicato.

L’omaggio dei leader, il messaggio di Putin sull’Ucraina

Tra i tanti messaggi di congratulazioni per l’ingresso alla Casa Bianca di Donald Trump, sono arrivate oggi anche quelle di Vladimir Putin. «La Russia è aperta a comunicazioni con gli Usa sul conflitto in Ucraina», ha mandato a dire nell’occasione il presidente russo, secondo quanto riporta la Tass. Tra i rivali mondiali degli Usa, sarà presente invece ai massimi livelli il governo cinese: non col presidente Xi Jinping – che pure Trump aveva invitato – ma col suo vice Han Zheng. I due leader si sono comunque già parlati una prima volta al telefono venerdì: scambio utile a rompere il ghiaccio. Dopo il quale, secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe espresso l’intenzione ai suoi collaboratori di andare presto in viaggio in Cina.

Inauguration Day – Le foto della giornata

Donald Trump con il futuro vicepresidente J.D. Vance e le rispettive mogli alla messa mattutina alla St. John Church di Washington

Il presidente uscente Joe Biden con la first lady Jill accoglie alla Casa Bianca quello eletto Donald Trump con la moglie Melania (EPA/JIM LO SCALZO)