Giorgia Meloni in prima fila all’insediamento di Trump: «Rafforzerò le relazioni con gli Usa» – Il video

La premier unica leader Ue alla cerimonia di Washington. Fidanza: «Nessuna crepa in Europa, è un'opportunità per tutti»

Giorgia Meloni è a Washington per partecipare alla cerimonia d’insediamento di Donald Trump, che avrà luogo alle 18 di oggi, lunedì 20 gennaio (le 12 ora locale). È l’unica prima ministra europea a prendervi parte: neppure il leader ungherese Viktor Orban è negli Usa: dal suo staff hanno fatto sapere di non avere ricevuto l’invito. Atterrata nella notte a Washington, Meloni si è concessa qualche ora di riposo, poi, di buon mattino (americano), si è recata alla chiesa di St John, vicino alla Casa Bianca, per partecipare alla funzione religiosa che precede il giuramento di Trump. Nella platea allestita nella rotunda di Capitol Hilll, dove la cerimonia è stata spostata a causa del gelo a Washington, la premier siederà in prima fila, accanto al presidente argentino Javier Milei. «Penso che sia estremamente importante per una nazione come l’Italia, che ha rapporti estremamente solidi con gli Stati Uniti, dare una testimonianza della volontà di continuare e, semmai, rafforzare quella relazione in un tempo in cui le sfide sono globali e interconnesse», ha spiegato Meloni in un breve video girato dall’hotel prima dell’inizio degli impegni dell’Inauguration Day. Terminati i quali la premier dovrebbe ripartire subito per Roma.

La scommessa di Meloni a Washington

La presenza in prima fila all’insediamento di Donald Trump è uno strappo rispetto al tradizionale protocollo – di norma partecipano solo gli ambasciatori negli Usa dei Paesi stranieri – ma è stata incoraggiata dallo stesso Trump. Un grande palcoscenico, ma pure una grande responsabilità per la premier italiana, unica leader Ue al Campidoglio. «La presenza di Giorgia Meloni al giuramento di Trump è la conclusione di un percorso che punta a costruire un rapporto privilegiato con l’alleato americano a beneficio dell’Italia e magari anche dell’Europa, se decide di cambiare passo rispetto agli ultimi anni», spiega all’Ansa Carlo Fidanza, capo delegazione di FdI al Parlamento europeo. L’uomo di Meloni a Strasburgo, con lei a Washington insieme al segretario generale di Ecr Antonio Giordano e al deputato FdI eletto negli Usa Andrea Di Giuseppe, tiene a rassicurare chi in Europa teme fughe in avanti della premier, o dell’Italia, nei rapporti con la nuova Casa Bianca. «Non c’è alcuna crepa in Europa. È invece una grande opportunità anche per i non invitati. Prevedo che molti cercheranno di recuperare terreno e di emulare Meloni nei prossimi mesi».