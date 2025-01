L’imbarazzo di Biden, bastonato da Trump in diretta mondiale. E Hillary Clinton scoppia a ridere – I video

I leader democratici presi di mira senza pietà al Campidoglio dal nuovo presidente: Biden e Harris restano seduti increduli

Altro che «fautore di pace» e «unificatore», come a un certo punto ha provato ad autodipingersi. Nel discorso di reinsediamento alla Casa Bianca Donald Trump ha sfoderato tutto l’armamentario retorico populista che lo ha portato alla vittoria in una campagna elettorale durissima. Ha parlato di «declino dell’America» cui mettere fine, ha bastonato l’eredità di Joe Biden parlando di un governo «corrotto» e «incapace di proteggere i suoi cittadini», mentre spalancava le porte a «criminali e malati di mente». Ha promesso di fare in modo che l’America torni finalmente ad essere rispettata e ad ispirare il resto del mondo. E poi ha annunciato una raffica strabiliante di ordini esecutivi: minacciando e spaventando migranti, Paesi alleati e avversari. E così il discorso è stato inframmezzato da una serie di ovazioni e standing ovation. Di una larga parte della platea che sedeva nella rotunda di Capitol Hill, fra cui erano molti dei più stretti alleati e sostenitori di Trump. Al contempo Biden e Kamala Harris hanno dovuto ingoiare un rospo dietro l’altro: seduti in prima fila alle spalle di Trump, sono rimasti visibilmente fermi – nel gelo e nell’imbarazzo – quando la platea è scattata in piedi ad una o l’altra sparata del leader repubblicano. Solo una volta, dopo lunghi minuti, Biden e Harris hanno potuto sciogliere un minimo la tensione e unirsi all’omaggio: quando Trump ha sottolineato l’importanza dell’entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza, con la liberazione – domenica – dei primi ostaggi israeliani.

Hillary Clinton scoppia a ridere sul «Golfo d’America»

Lo stesso imbarazzo di Biden e Harris lo hanno condiviso gli altri ex leader democratici seduti subito dietro: Barack Obama, Bill e Hillary Clinton. Esponenti di punta di quell’establishment bastonato in diretta mondiale dal nuovo leader. Proprio l’ex segretaria di Stato, battuta da Trump nel 2016, non è riuscita a trattenere il suo disappunto in un’occasione: quando The Donald ha annunciato l’intenzione di rinominare il Golfo del Messico “Golfo d’America”. A quel punto, come le telecamere hanno impietosamente mostrato, Hillary Clinton è scoppiata a ridere, tra l’incredulo e l’avvelenato. La scena è già cult sui social.