«Presidente lei calpesta le formiche?». Perché è stata fatta questa domanda a Giorgia Meloni – Il video

Lo abbiamo chiesto a chi l'ha formulata: Alexander Jakhnagiev, giornalista, editore e direttore dell'agenzia Vista

«Io non lo so sono disperata….. Se calpesto le formiche? Se le vedo no, confesso che poi no le vedo sempre. E’ la risposta giusta che devo dì.. sono in difficoltà. Se poi quando calpesto le formiche piove? Ci starò più attenta…». Questa la risposta della premier Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa con i giornalisti, rispondendo alla domanda del giornalista, editore e direttore dell’agenzia Vista, Alexander Jakhnagiev, che le ha chiesto se lei, quando cammina calpesta o meno le formiche. Questo perché, secondo un proverbio della nonna di Jakhnagiev «quando si calpestano le formiche poi piove». Una domanda che sembra irrituale, rispetto a quelle dei colleghi fatte su Elon Musk, la norma anti-Renzi o sul caso di Cecilia Sala, ma chi conosce il giornalista, sa che non è nuovo a queste uscite. Due anni fa chiese alla premier se il suo tempo fosse lineare o circolare, in collegamento alla differenza tra civiltà orientale ed occidentale. Contattato da Open, Jakhnagiev spiega: «È una domanda aperta che si sostanzia nella risposta». In che senso? «Nel senso che con la sua risposta ha dato un suo senso della domanda che poteva essere interpretata in tanti modi. E la sua è stata una risposta spontanea, anche un po’ colta di sorpresa, ma anche se vuoi secondo me onesta, tipo “se li vedo mi sposto” che però poi in tutto il discorso secondo me acquisisce significato». «Volevo chiederle una cosa semplice – spiega – diretta, comprensibile da tutti, anche per contrapposizione della domanda di due anni fa, sul tempo circolare e lineare (che sembra complessa ma è la distinzione di base tra il modo di disegnare il mondo occidentale e il mondo orientale una specie di spartiacque) per questo l’ho richiamata all’inizio. Poi questo detto me lo diceva veramente mia nonna, molto spesso». «Poi è una domanda un po’ immaginata per immagini e ricordi più che pensato per parole perché io questo faccio – i quadri l’agenzia video i montaggi, la parte all’inizio dove dico che mi piacerebbe fosse di orizzonte», ha dichiarato.