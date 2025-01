Meloni su Sala: «Mai emozione più grande di chiamare una mamma per dire che la figlia sta tornando a casa» – Video

La presidente del consiglio non ha dato dettagli sulle triangolazioni che hanno portato alla liberazione della giornalista, arrestata in Iran e liberata ieri

Nel corso della conferenza stampa di inizio anno, la premier Giorgia Meloni ha ripercorso, sebbene senza dare particolari nuovi, la vicenda della liberazione della reporter Cecilia Sala, arrestata il 19 dicembre scorso in Iran e rilasciata e rimpatriata ieri. Soprattutto, ha sottolineato come momento particolarmente emozionante, lo scambio con la madre della giornalista: «Ieri è stata una bella giornata per l’Italia intera, per il sistema Italia per le tante persone che ci hanno lavorato, una bella giornata per me e vi farò una confessione: tra le molte cose che accadono quando si ricopre un incarico complesso come il mio posso dirvi che non ho provato un ‘emozione più grade in questi anni rispetto a quando ho detto alla madre di Cecilia che sua figlia tornava a casa. Voglio condividere con voi questo e ringraziare i tanti che hanno permesso che questo accadesse».

Elaborazione video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev