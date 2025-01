Cecilia Sala: «Ho la foto più bella della mia vita e il cuore pieno di gratitudine»

Il post su Instragram della giornalista di ritorno da Evin



«Ho la fotografia più bella della mia vita, il cuore pieno di gratitudine, in testa quelli che alzando lo sguardo non possono ancora vedere il cielo. Non ho mai pensato, in questi 21 giorni, che sarei stata a casa oggi. Grazie». Questo il post di Cecilia Sala su Instagram pubblicato insieme a uno scatto che la ritrae mentre abbraccia Daniele Raineri, il fidanzato, al ritorno dall’Iran a Ciampino.