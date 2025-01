Cecilia Sala libera, l’incredulità della madre: «Ho visto sul cellulare “GM”. Era Giorgia Meloni che mi dava la notizia più bella»

La mamma della giornalista di Chora Media e il Foglio, Elisabetta Vernoni, dopo la scarcerazione della figlia: «La mia vita inizia oggi»

«Sono contentissima, non riesco nemmeno a spiegare come mi sento. La mia vita inizia oggi». A dirlo è Elisabetta Vernoni in una conversazione telefonica con il Corriere della Sera, dopo la notizia della liberazione di sua figlia, la giornalista di Chora Media e il Foglio Cecilia Sala, detenuta in Iran per tre settimane. È stata la premier Giorgia Meloni a darle la notizia della scarcerazione di Sala questa mattina, «chiamandomi direttamente mentre ero al lavoro al San Raffaele», racconta a Greta Privitera. «Lei mi aveva dato il suo numero di telefono e io me lo sono segnata in rubrica come “GM” – continua -. Questa mattina ero al lavoro, in una riunione al San Raffaele, a Milano, e ho visto questa chiamata: “GM”. Mi sono detta “Chi è che ho abbreviato in questo modo?”. Poi un fulmine me lo ha fatto ricordare e sono corsa fuori. Era Giorgia Meloni che mi dava la notizia più bella». Così, da Milano, con un aereo «messo a disposizione» dalle autorità, è atterrata a Ciampino «per essere presente al momento cruciale»: il ritorno a casa di sua figlia. «Mamma sto bene, sto tornando. Ti voglio bene», le ha detto la giornalista prima di decollare da Teheran. «Ti vengo a prendere, Ceci». Il padre di Sala si dice invece «orgoglioso» di Cecilia. «Se si sente la voce rotta è perché non vedevo l’orizzonte», confessa solo ora. Poco dopo il suo rientro in Italia, la reporter ha inviato ai suoi colleghi di Chora Media un breve messaggio vocale: «Ciao, sono tornata». Ma il primo abbraccio una volta atterrata all’aeroporto di Ciampino è stato per il compagno Daniele Raineri: «Sono stato felicissimo di averla vista arrivare, l’ho trovata bene ma provata e stanca. Ci sono due protagoniste in questa storia, una è Cecilia Sala e l’altra è Giorgia Meloni».