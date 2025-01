La corsa giù dall’aereo, l’abbraccio al compagno e ai genitori, i sorrisi con Giorgia Meloni: Cecilia Sala è libera – Il video

La giornalista 29enne è tornata in Italia dopo 20 giorni di detenzione (senza accuse) nel carcere di Evin in Iran

Cecilia Sala è tornata in Italia dopo 21 giorni di detenzione nel carcere di Evin a Teheran, in Iran, senza alcuna accusa concreta. Palazzo Chigi ha diffuso le prime immagini del rientro della giornalista di Chora Media e il Foglio allo scalo di Ciampino (Roma). Il filmato mostra l’arrivo dell’aereo, la corsa e poi l’abbraccio commosso con il compagno, il giornalista del Post Daniele Raineri, sulla pista di atterraggio; poi l’incontro con i genitori Elisabetta Vernoni e Renato Sala. «Papà ti voglio bene, finalmente questa parentesi si è chiusa», le prime parole di Cecilia.

Fonte: Palazzo Chigi

L’incontro con Meloni

E, infine, l’applauso nella sala dell’aeroporto dove erano presenti fra gli altri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. La giornalista ha ringraziato la premier portandosi le mani al petto, e poi congiungendole. Meloni le ha messo le mani sulle spalle e l’ha rassicurata: «Non dire niente, adesso devi solo stare serena, ok? Sono qui per ringraziarti e per dirti che sei stata forte». La giornalista si trova ancora a Ciampino, ascoltata dai carabinieri del Ros nei locali dell’aeroporto. Al termine potrà tornare nella sua casa romana.