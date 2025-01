Cecilia Sala libera, le prime parole al compagno e quel «gran lavoro italiano» come il mitico gol di Grosso nel 2006 – Il video

La reazione del giornalista Daniele Raineri alla liberazione della compagna e collega Cecilia Sala

Esulta sui social il giornalista Daniele Raineri, compagno di Cecilia Sala, non appena saputa la notizia della liberazione della podcaster italiana. Detenuta nel carcere iraniano di Evin a Teheran dallo scorso 19 dicembre, Sala ha potuto lasciare l’Iran per tornare in Italia oggi 8 gennaio. Prima che il suo volo decollasse diretto per l’Italia, Sala ha potuto chiamare al telefono anche il suo compagno: «L’ho sentita, mi ha detto ci vediamo tra poco – ha detto Raineri – Era emozionata e contentissima. Le ho risposto anche io: ci vediamo a Roma».

Cecilia Sala libera e quel gol di Grosso

In una storia su Instagram, Raineri ha espresso tutta la sua gioia con un video emblematico in cui, allora come oggi, tantissimi italiani hanno gioito come oggi con la liberazione di Sala. Era il 4 luglio 2006, semifinale dei Mondiali in Germania, quando gli Azzurri sono inchiodati 0-0 contro i padroni di casa. Finché non la sblocca Fabio Grosso, su assist di Andrea Pirlo. Insomma un «gran lavoro Italiano», come scrive Raineri nella sua storia su Instagram in cui ringrazia tutti.