«Governo Meloni terrorista, solidarietà a Mohammad Abedini». Il tweet di Orsini sul caso Sala fa infuriare Calenda: «Asserzioni gravissime»

Il leader di Azione ha criticato la controversa presa di posizione del professore della Luiss, definito «un incompetente mitomane costruito dai talk show»

È di nuovo rissa sui social tra Carlo Calenda e Alessandro Orsini. Il leader di Azione ha criticato pesantemente le continue esternazioni del professore della Luiss in merito alla vicenda di Cecilia Sala, la giornalista italiana di 29 anni detenuta a Teheran da oltre due settimane. Dal proprio profilo Instagram, Calenda ha rilanciato un tweet di Orsini, definito «un incompetente mitomane costruito dai talk show italiani». I due si sono già scontrati più volte sui social, in particolare dopo la decisione di Calenda di organizzare una commemorazione di piazza per l’omicidio del dissidente russo Alexei Nalvalny. «Ora entra quotidianamente in una vicenda delicatissima con deliri e asserzioni gravissime», scrive il leader di Azione in riferimento proprio all’arresto di Cecilia Sala e agli sforzi diplomatici del governo per riportarla in Italia. E poi aggiunge: «Ciò che davvero non si comprende è come possa l’Università di Confindustria continuare a fargli fare il professore».

I tweet di Orsini in solidarietà a Mohammad Abedini

Da quando è stata diffusa la notizia dell’arresto di Cecilia Sala in Iran, Alessandro Orsini è spesso intervenuto sui social per criticare il governo Meloni e contestare la detenzione di Mohammad Abedini in carcere in Italia. «Siccome l’Italia si sta comportando come uno Stato terrorista verso un musulmano iraniano ingiustamente incarcerato secondo le procedure tipiche delle dittature, la grande stampa italiana ci ammorba con la storia che l’Iran è l’incarnazione del Male universale mentre le democrazie occidentali conducono il loro genocidio a Gaza», scrive Orsini in un tweet del 2 gennaio, poco prima che i genitori di Cecilia Sala hanno pubblicato un comunicato per chiedere il silenzio stampa sulla vicenda relativa all’arresto della figlia.

Il tweet di Orsini continua così: «L’Iran sta facendo a un’italiana innocente ciò che l’Italia sta facendo a un iraniano innocente. Con la differenza che l’Iran compie questo crimine per difendere i propri interessi nazionali mentre il governo Meloni sta compiendo questo crimine per eseguire gli ordini di un governo straniero, la Casa Bianca». Secondo il professore della Luiss, «il governo Meloni agisce come un governo terrorista contro un musulmano innocente». Dopodiché, il suo messaggio si chiude con tre semplici parole: «Solidarietà con Abedini».