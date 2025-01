Calenda e il tuffo in mare per inaugurare il 2025. L’ironia sui figli in acqua con la muta: «Disdicevole»

Il leader di Azione sorridente dopo il bagno, se la prende coi ragazzi che l'hanno accompagnato

Il leader di Azione Carlo Calenda ha iniziato il suo 2025 con un bagno in mare, complici i 15 gradi di massima toccati oggi a Roma. Via tutto, torso nudo e costume indosso, Calenda s’è buttato in acqua, poi ha immortalato il momento a favore di social. Cui ha regalato due istantanee pure di due figli che l’hanno accompagnato nell’avventura dei primi di gennaio: loro con la muta addosso però. E lui, sempre ironicamente severo coi figli sui social, ha commentato così: «Primo bagno dell’anno con i ragazzi che però hanno usato la muta. Fatto un poco disdicevole».