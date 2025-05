Meloni in Senato: «La difesa è una priorità. Non mi dimetto se le riforme non passano, non farei mai una cosa già fatta da Renzi»

La premier risponde alle domande dei senatori, apre il giro Carlo Calenda chiedendo delle spese militari, poi Renzi su riforme e legge elettorale

La premier Giorgia Meloni è in Senato oggi, 7 maggio, per il premier time, la risposta alle domande che le vengono dai senatori. Ad aprire il giro di interrogazioni è Carlo Calenda. Il leader di Azione chiede di sapere maggiori dettagli sul progetto di riarmo europeo, e aggiunge che se le parole saranno chiare Azione sarà pronto a supportare il governo. Meloni risponde che «Italia ed Europa sono pronte a rispettare le proprie responsabilità: la libertà ha un prezzo, se non sei in grado di difenderti devi sapere che poi non potrai decidere in modo indipendente. Pur rimanendo al fianco degli alleati credo che sia giunto il momento che l’Alleanza tenga in maggior conto il fianco Sud, in presenza di minacce ibride». L’impegno per il 2% sottolinea Meloni è stato preso tempo fa, «confermato da tutti i governo successivi»: «Lo faremo anche inserendo nel computo spese che già altri paesi stanno considerando. Senza difesa non c’è sicurezza, senza sicurezza non c’è libertà». Ma Calenda non si considera soddisfatto: «Voglio sapere quanto aumentano le spese e se aumentano al netto delle spese già presenti, se restiamo con un esercito che ha una media di età di 59 anni diventiamo un paese di serie C».

I femminicidi e l’odio on-line

A proposito della lotta alla violenza contro le donne, Meloni dice di aver aumentato i fondi per le case delle donne, e per la «formazione di chi lavora sul campo, sulla diffusione del numero anti-violenza 1522, sulla difesa on line»: «Abbiamo promosso una legge che rende più tempestiva la protezione delle donne ed una legge che rende il femminicidio un reato autonomo per tipizzare il fatto che ci sono donne che muoiono perché sono donne».

Renzi su premierato e legge elettorale

Matteo Renzi inizia la sua domanda, invece, dicendo che la premier andrebbe valutata per quella che ha detto: «Le aziende italiane strategiche sono state vendute in ampie parti a paesi stranieri, non si sente in contraddizione con quello che ha detto in passato sulle nazionalizzazioni? Voleva il presidenzialismo, ora fa la suocera di tutte le riforme, diceva che voleva le preferenze nella legge elettorale, lo farebbe, perché noi la appoggeremmo in caso? Aveva detto che sarebbe tornata a Bibbiano, perché non ci torna a chiedere scusa? Se la sua riforma non passa ha detto che non si dimetterà, le pare un gesto coerente?» La presidente del consiglio replica di non aver capito qual è la domanda e replica molto brevemente: «Le aziende strategiche avevano problemi di cui non possiamo parlare qui ma che stiamo risolvendo, sul premierato andiamo avanti, la riforma della giustizia è in corso, sulle riforme non mi dimetto, lo farei anche volentieri ma non farò mai una cosa che ha fatto già lei», dice riferendosi a Renzi che a sua volta replica parlando di attacchi personali.

“Tenere insieme Ue ed Usa”

Alle domande della senatrice Biancofiore che chiede chiarimenti sulla politica estera, Meloni dice di aver lavorato smentendo chi diceva che la destra avrebbe isolato l’Italia dal resto del mondo: “Sono soddisfatta dalla centralità che abbiamo recuperato, dal G7 al ruolo in Europa, al lavoro che punta a tenere insieme Ue e Usa, solo insieme l’Occidente sarà all’altezza delle sfide attuali”: “Abbiamo un maggior ruolo in Europa, ma dobbiamo lavorare ad un progetto di Mediterraneo allargato, ad un Mediterraneo sempre più centrale, e l’Italia sarà un fondamentale hub energetico”, dice Meloni che aggiunge di ritenere di aver ottenuto importanti risultati: “Abbiamo pensato in grande e aperto tante porte”.

I rapporti con gli Usa

Da Avs, il senatore Peppe De Cristofaro chiede chiarimenti sul rapporto con gli Stati uniti alla luce della nota congiunta diffusa dopo il vertice con Donald Trump negli Usa. Meloni risponde dicendo che i calcoli fatti da Avs di 40 miliardi di spese: “E’ un calcolo errato, fatico anche a capire da dove avete preso questi numeri, la prima parte è probabilmente sulle spese militari ma l’impegno non l’abbiamo preso noi ma i governi di centrosinistra, i dieci miliardi delle aziende italiane che andranno negli Usa non sono soldi del governo ma delle aziende, mi sono limitata a segnalare che questi investimenti ci saranno”. A proposito dell’impegno a comprare gas liquido, Gnl, dice che “non è un favore a Trump, anche perché avevamo iniziato già con Biden”: “Io penso che sia importante diversificare le fonti, proseguendo scelte fatte da altri. Questo numero dei quaranta miliardi è pura propaganda, gli unici quaranta miliardi che ricordo sono gli investimenti degli Emirati arabi in Italia. La nostra bussola è l’interesse nazionale senza subalternità”. La discussione però non si ferma anche perché De Cristofaro accusa Meloni di non aver detto una parola su quello che sta accadendo a Gaza – “unico leader europeo”, aggiunge: “Lei dice che si fa guidare dagli interessi nazionali, ma date seguito a quello che interessa alla vostra internazionale sovranista, non c’entra con gli interessi nazionali”.

